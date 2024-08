- Des délibérations potentielles sur le couronnement, à l'exclusion de frère Harry.

William, âgé de 42 ans, est le prochain dans l'ordre de succession au trône britannique, son père, le roi Charles III, 75 ans, occupant actuellement le poste. Si quelque chose arrivait à Charles, William prendrait sa place. Cependant, selon les murmures des médias britanniques, William ne veut pas que son frère, le prince Harry, 39 ans, soit présent à son couronnement en raison de leur relation tendue.

Années de silence

La relation entre Harry et sa famille est tendue depuis un certain temps. Les rapports suggèrent que les frères ont une relation conflictuelle. Lors du voyage de Harry à Londres en février dernier pour rendre visite à son père, qui se battait contre le cancer, il est rapporté qu'ils ne se sont même pas croisés.

Depuis les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre 2022, les deux n'auraient pas échangé un mot. Malgré la tension, le silence a duré presque deux ans. Une source proche de William a déclaré au "Sunday Times" que leur amitié s'était "éloignée", ce qui est plutôt triste. De plus, les amis de William ont laissé entendre qu'il ne souhaitait pas la présence de Harry à son éventuel couronnement.

Actuellement, il semble que Harry n'a que peu ou pas d'impact sur la vie de William. Un ami a déclaré que cette année avait été principalement axée sur la femme de William, ses enfants et son père. Le sujet d'Harry est à peine abordé dans leurs conversations.

Il est compréhensible que William puisse être préoccupé par son père et sa femme, compte tenu des propres combats contre le cancer de Charles et de Kate, âgée de 42 ans. Harry et Meghan, 43 ans, qui vivent aux États-Unis, ont reportedly découvert les problèmes de santé de leur famille en même temps que le public, comme rapporté en mars dernier.

