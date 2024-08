- Des délégués d'affaires, dirigés par Neubaur, se rendent aux États-Unis.

La ministre de l'Économie du Parti Vert de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Mona Neubaur, s'est envolée pour les États-Unis avec une équipe de personnalités économiques et scientifiques. Selon l'administration de l'État, plusieurs engagements sont prévus en Californie et dans le Minnesota jusqu'à vendredi. Le ministère a déclaré que le but du voyage était de se pencher sur les politiques économiques, énergétiques et environnementales actuelles.

En Californie, Neubaur rencontrera le ministre de la Protection de l'Environnement de l'État, ainsi que d'autres personnalités. Le voyage dans le Minnesota comprendra une visite chez une entreprise spécialisée dans la production d'hydrogène. À l'université Stanford, Neubaur a des rendez-vous prévus avec l'équipe "Bits & Watts", qui travaille sur l'avenir du réseau énergétique. Des réunions sur les politiques sociales sont également prévues, comme annoncé.

Neubaur a elle-même souligné que les États-Unis ne sont pas seulement un acteur important dans les domaines politique et démocratique, mais jouent également un rôle crucial dans les affaires économiques et commerciales pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la République fédérale. Elle a insisté sur l'importance de "renforcer et approfondir ces liens avec des engagements fermes".

Les États-Unis, avec une valeur commerciale d'environ 33 milliards d'euros, sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, comme le confirme le ministère de l'Économie. De nombreuses entreprises américaines ont également choisi de s'installer dans l'État fédéral. Les récents projets du géant de la tech Microsoft, concernant des data centers d'une valeur de milliards de dollars dans la région du Rhin, ont attiré l'attention de tous.

Le gouvernement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie considère les États-Unis comme un partenaire économique et commercial vital, comme l'a exprimé Neubaur. Au cours de son voyage, Mona Neubaur rencontrera le ministre américain de la Protection de l'Environnement pour discuter des politiques environnementales.

