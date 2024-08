- Des défenseurs progressistes proposent des stratégies d'atténuation de la chaleur en Saxe

Le Parti de gauche saxon met en avant la nécessité de mesures proactives pendant les vagues de chaleur prolongées. Selon la dirigeante du parti, Susanne Schaper, "la sécurité face à la chaleur est un problème croissant de politique de santé chaque année". Avec le renforcement des conditions météorologiques extrêmes, un nombre croissant de personnes et d'animaux font face à des problèmes de santé graves en raison de températures élevées.

Malgré le fait que la chaleur soit un facteur de risque pour les attaques cardiaques, la Saxe est en retard par rapport aux autres États en termes de mesures de protection. Schaper met en évidence : "Il est crucial de régler cette situation lors de la prochaine période législative, qui ne doit pas être ignorée une fois l'été terminé, en particulier pour les personnes âgées qui ont besoin de plus d'aide pour se protéger de la chaleur".

Le Parti de gauche considère que la Saxe a besoin d'une stratégie de protection contre la chaleur complète et intersectorielle. Bien que la Conférence des ministres de la Santé allemands ait plaidé en 2020 pour la création et la mise en œuvre de plans d'action contre la chaleur dans tout le pays, rien n'a été fait en Saxe depuis.

Pour y faire face, le Parti de gauche propose huit mesures spécifiques. Dans un premier temps, ils appellent à un plan interministériel pour atténuer les problèmes de santé liés à la chaleur. Bien que la Conférence des ministres de la Santé allemands ait recommandé la création et l'exécution de tels plans en 2020, la Saxe n'a pas encore réagi.

Le plan d'action contre la chaleur de Saxe nécessite des mesures d'adaptation et de prévention, et doit assurer la communication et la coordination entre les institutions de l'État et la société civile.

De plus, la Saxe a besoin d'un système d'alerte précoce autonome pour les vagues de chaleur atteignant tous les résidents. Des alertes personnalisées pourraient être ciblées sur des individus particulièrement vulnérables. Des techniques telles que l'envoi de courriers informatifs aux hôpitaux, maisons de retraite, jardins d'enfants et écoles, la diffusion de messages sur les écrans électroniques dans les installations publiques, les gares et les véhicules, ou l'avertissement direct des téléphones via la diffusion cellulaire pourraient être utilisées.

Le Parti de gauche plaide pour une augmentation de la sensibilisation et des campagnes d'information comme "Bear Heat" de Berlin. Pour les maisons de retraite et de soins, ils proposent un programme immédiat pour adapter les bâtiments à la chaleur. "La climatisation, l'ombrage et les panneaux solaires sont particulièrement bénéfiques, de préférence intégrés", explique le Parti de gauche. Certains groupes de population, tels que les personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants et les travailleurs en plein air, nécessitent une attention particulière.

De plus, le Parti de gauche plaide en faveur d'un soutien des gouvernements aux villes et municipalité

Lire aussi: