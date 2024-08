Des défenseurs de l'environnement empêchent le passage d'un bateau de croisière près d'Amsterdam.

Manifestants pour le climat du groupe Extinction Rebellion ont causé un remue-ménage lundi matin, empêchant un paquebot de accoster au port d'Amsterdam. Ils ont réussi à se positionner à deux écluses dans le port d'Ijmuiden, un point d'entrée vital pour les navires de la mer du Nord se dirigeant vers Amsterdam. En conséquence, la "Serenade of the Seas", capable d'accueillir mille cabines de passagers, est restée bloquée. De plus, un pétrolier a également été retardé.

Un message de protestation audacieux, "Le pétrole tue, arrêtez les croisières", était gravé sur l'une des écluses, capturé en direct sur la diffusion d'Extinction Rebellion. Selon leurs déclarations, le groupe a empêché deux autres paquebots de poursuivre leur voyage plus tard dans la journée. Cependant, le porte-parole du port a contesté ce rapport en confirmant que les deux navires avaient atteint leur destination.

L'incident de lundi a marqué la deuxième telle incident à proximité du port d'Amsterdam en quelques jours. Le 10 août, plus de 2 000 passagers d'un paquebot précédemment bloqué ont été acheminés à l'aéroport de Schiphol en bus et en train, selon le service de diffusion néerlandais NOS.

Plus de 8 millions de tonnes de CO2

Les défenseurs du climat d'Extinction Rebellion ont persistamment organisé des blocages depuis 2022, causant une perturbation importante à la principale autoroute de La Haye, l'A12, selon leurs propres annonces. Leurs actions étaient principalement motivées par leur frustration face aux subventions gouvernementales pour les combustibles fossiles.

Une étude de recherche approfondie, menée par l'organisation non gouvernementale Transport and Environment, a révélé que les paquebots ont émis plus de 8 millions de tonnes de CO2 préjudiciable dans les eaux européennes en 2022. Cette quantité astronomique équivaut aux émissions de carbone générées par 50 000 vols aller-retour entre Paris et New York, comme le confirme l'Agence environnementale allemande. Malgré le fait que l'avion est mondialement reconnu comme le mode de transport le plus nuisible pour l'environnement, les paquebots contribuent encore à une quantité immense d'émissions de CO2.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'impact environnemental des paquebots, compte tenu des émissions de CO2 importantes qu'ils produisent. Extinction Rebellion, un groupe d'activistes climatiques influent en Europe, a été activement en protestation contre ces émissions, entraînant plusieurs perturbations dans les ports européens.

