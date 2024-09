Des défauts importants identifiés à la clinique de Boar's Head près de deux ans avant le rappel de la viande de porc, selon les dossiers.

Enregistrements d'examens du complexe Boar's Head à Jarratt, en Virginie, ont fait mention d'insectes, de moisissures, de "flaques de sang sur le sol" et d'une "odeur putride dans le réfrigérateur" à différentes occasions depuis 2022.

Des détails supplémentaires, initialement révélés par le New York Times, remontent à septembre 2022, lorsque des "problèmes graves" concernant l'état physique de l'usine ont été détectés, notamment un équipement corrodé, de la peinture écaillée et qui s'écaille, du mastic desserré, des trous dans les murs, des restes de nourriture sur les surfaces et de la condensation qui goutte. Les documents ont indiqué que la direction a été informée et a été instruite de régler la situation.

Boar’s Head n'a pas fourni de commentaire à CNN mercredi. Auparavant, la société a déclaré que des inspecteurs sont présents dans son usine de Virginie "quotidiennement", et si des problèmes sont découverts, ceux-ci sont résolus immédiatement.

Les opérations dans l'usine de Virginie ont été arrêtées, et la société a précédemment mentionné qu'elle utilisait ce temps pour désinfecter, ajuster les politiques et les procédures, et éduquer les employés. Elle a également révélé qu'elle collabore avec des experts en sécurité alimentaire pour enquêter sur les circonstances ayant conduit au rappel, qui a été annoncé Initially en juillet.

Le USDA n'a pas fourni de commentaire à CNN mercredi. Il a précédemment déclaré que l'usine Boar’s Head de Virginie est inspectée par le Virginia Department of Agriculture and Consumer Services dans le cadre du programme d'inspection coopérative Talmadge-Aiken, qui permet à certains États de fournir des services d'inspection fédéraux.

"Des violations ont été découvertes, et l'établissement a mis en place des actions correctives conformément aux réglementations de l'FSIS", a déclaré précédemment le USDA à CNN. "L'FSIS travaille en étroite collaboration avec VDACS pour s'assurer que l'établissement dispose d'un système efficace pour produire des aliments sûrs pour le public."

Le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a déclaré le mois dernier que 57 personnes ont été hospitalisées dans 18 États en raison de l'épidémie de listériose, et neuf personnes sont décédées. L'agence a qualifié cela de plus grande épidémie de listériose depuis celle liée au cantaloup en 2011.

Le nombre réel de maladies est probablement plus élevé que ce qui a été signalé, car certaines personnes peuvent avoir

