Des décès et des blessures graves ont été signalés lors de collisions sur l'autoroute A7.

Sur l'autoroute A7 en Hesse, un drame s'est produit impliquant deux véhicules. Un couple d'âge moyen a malheureusement perdu la vie lorsque leur véhicule a perdu le contrôle et s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Une famille de quatre personnes dans le véhicule derrière eux a également connu des difficultés, déviant de sa trajectoire et entrant en collision avec le véhicule arrêté et ses occupants. Cet incident a entraîné des blessures graves pour tous les membres de la famille, y compris deux jeunes enfants âgés de un et quatre ans.

Selon les rapports de police, le conducteur de 58 ans a perdu le contrôle pour une raison inconnue près des échangeurs de Niederaula et Hünfeld/Slitz en fin de soirée. Le véhicule a dévié de sa trajectoire, heurtant la barrière de sécurité droite avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. L'homme et sa femme de 52 ans sont sortis du véhicule pour être heurtés par le véhicule suivant, conduit par un individu de 35 ans. L'homme est décédé sur les lieux, tandis que sa femme a été transportée à l'hôpital dans un état critique et a malheureusement succombé peu après. La famille de quatre personnes dans le deuxième véhicule a été dégagée des débris par les pompiers et transportée à l'hôpital dans un état grave, mais personne n'a subi de blessures mortelles.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident. Les deux véhicules impliqués ont été saisis pour examen. Le lieu a été fréquenté par de nombreux personnels des services d'urgence, et l'autoroute a été fermée pendant environ quatre heures. Les dommages matériels estimés s'élèvent à environ 80 000 euros. À partir de 10h30, la section de route concernée sera à nouveau fermée temporairement dans le sens sud pour la collecte de preuves. Les conducteurs sont invités à emprunter un itinéraire de déviation conformément à l'avertissement radio.

