Des décennies après la condamnation à mort, les Afro-Américains ont obtenu une indemnisation

En 1975, un homme afro-américain de 23 ans en Oklahoma est condamné pour meurtre. Il passe plus de temps en prison que tout autre détenu de l'histoire des États-Unis avant d'être libéré à l'âge de 71 ans. La ville lui verse un dédommagement de plusieurs millions de dollars.

Un tribunal américain a accordé plus de sept millions de dollars à un homme afro-américain qui a été injustement condamné pour meurtre et qui a passé près de 50 ans en prison. Selon des documents publics, le conseil municipal d'Edmond, en Oklahoma, a voté lundi pour régler un procès intenté par Glynn Simmons contre la ville et un officier de police.

Simmons et un autre suspect ont été condamnés à mort en 1975 pour avoir prétendument tué un employé de magasin d'alcool de 30 ans lors d'un braquage à Edmond l'année précédente. Leurs peines ont été commuées en prison à vie.

La condamnation des hommes était basée uniquement sur le témoignage d'une jeune fille - les défendeurs ont affirmé qu'ils n'étaient pas en Oklahoma au moment du meurtre. La jeune fille a affirmé avoir identifié les suspects lors d'une séance d'identification de la police. Cependant, une enquête ultérieure a soulevé de graves doutes sur la fiabilité de son témoignage.

La ville reste silencieuse, la défense parle d'une «réglementation partielle»

Alors que le co-détenu de Simmons a été libéré de prison en 2008, Simmons n'a été libéré qu'en 2021 - après 48 ans et 18 jours derrière les barreaux. Cela fait de l'homme de 71 ans le détenu ayant purgé la plus longue peine de l'histoire des États-Unis, selon le Registre national des disculpations. Un juge de district a annulé sa condamnation en juillet dernier, et il a été officiellement disculpé en décembre.

Un porte-parole d'Edmond a refusé de commenter le règlement. Cependant, les avocats de Simmons ont déclaré que le paiement est une «réglementation partielle» de son procès «contre les villes et les policiers qui ont fabriqué des preuves pour l'inculper de meurtre».

Son avocate, Elizabeth Wang, a déclaré : «Notre client a passé une période tragique en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Bien qu'il ne puisse jamais récupérer ce temps, ce règlement avec Edmond lui permet de continuer à poursuivre ses revendications contre Oklahoma City et un haut responsable de la police».

Le montant du règlement, qui dépasse sept millions de dollars, a été accordé par le tribunal à Glynn Simmons, dont la condamnation pour meurtre a été annulée en raison de preuves contestables et de témoignages non fiables. La Commission, qui travaille sur des cas d'exonération, pourrait considérer ce cas comme un exemple marquant de injustice qui a nécessité une importante indemnisation.

