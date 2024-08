- Des dauphins attaquant des nageurs au Japon: la solitude pourrait- elle être un facteur?

Patrouilles de plage à la baie de Wakasa, une région côtière de l'ouest du Japon, surveillent régulièrement les eaux à la recherche de signes de dauphins. Ces créatures aquatiques sont découragées par des gadgets spécialisés émettant des sons à haute décibels. Des affiches dérangeantes montrent des dauphins avec des sourires menaçants et des dents irrégulières, mettant en garde les baigneurs contre ces créatures qui sont plus des ennemis que des amis. Depuis 2022, la baie de Wakasa est en crise, comme le rapportent plusieurs médias, dont le New York Times.

Depuis 2022, au moins 47 personnes ont été blessées dans des attaques de dauphins, plusieurs ayant nécessité une hospitalisation. Cette année en cours a connu 16 cas confirmés de ces rencontres agressives (au 16 août). Les autorités suspectent qu'un seul dauphin pourrait être responsable de cette série d'attaques.

Un résident local a partagé une histoire inquiétante avec les médias locaux concernant une rencontre rapprochée avec un dauphin. Ce mammifère marin a nagé près du rivage, a mordu l'homme au bras et a failli l'entraîner sous l'eau.

Les scientifiques travaillent pour comprendre la cause de ce comportement inhabituel. Ryoichi Matsubara, le directeur de l'aquarium d'Echizen Matsushima situé dans la préfecture touchée de Fukui, a suggéré au New York Times que le coupable pourrait être un "solitaire" dauphin à bosse. Ce dauphin a été observé en train de tenter de faire un contact physique avec les gens, possibly en affichant des instincts de reproduction.

Selon Putu Mustika, un conférencier et scientifique marin à l'université James Cook en Australie, les dauphins peuvent devenir agressifs pendant les saisons de reproduction. Leur force par rapport aux humains peut involontairement entraîner des blessures.

Cependant, d'autres théories sont considérées. Le fait que certaines attaques se soient produites près du rivage soulève des questions sur les habitudes de vie solitaires des dauphins. Les dauphins vivent naturellement en groupes et rester isolé pendant une période prolongée peut conduire à un comportement inhabituel, comme l'ont observé les scientifiques.

Les experts ont depuis longtemps recommandé de ne pas essayer de entrer en contact avec les dauphins. Un tel comportement "amical" chez les animaux sauvages est considéré comme anormal, a expliqué Ryoichi Matsubara au New York Times. "Si c'était un ours, les gens reculeraient", a-t-il ajouté. "À la fois les dauphins et les ours ont des niveaux dangereux de potentiel de nuisance pour les humains."

