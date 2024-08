- Des curiosités, des drogues et des tempêtes à Nature One.

Environ une semaine et demie après le festival Techno "Nature One", la police a tiré un bilan positif. Selon le communiqué du poste de police de Koblenz, le nombre d'infractions et d'instances de conduite sous l'emprise de drogues ou d'alcool était inférieur à celui de l'année précédente. Le festival s'est déroulé dans le calme.

Un incident particulier a impliqué un homme de 30 ans qui cherchait des cabines de changement à un poste de police à l'entrée du festival. Pendant qu'il se changeait sous la surveillance de la police, plus de 100 pilules d'ecstasy, plusieurs sacs de cannabis et des amphétamines ont été trouvés sur lui. Une enquête criminelle a été ouverte contre lui pour soupçon de trafic de drogue.

Moins de visiteurs, moins d'infractions

Au cours du festival, environ 425 infractions ont été enregistrées, dont environ 350 violations de la loi sur les stupéfiants. Cela représente une baisse par rapport aux plus de 560 violations de l'année précédente. Au total, près de 2 100 pilules d'ecstasy, environ 1 000 grammes d'amphétamines, 700 grammes de cannabis et 150 grammes de cocaïne ont été saisies.

Le nombre de conducteurs en état d'ivresse était également inférieur à celui de l'année précédente. La police a enregistré un total de 104 instances de conduite sous l'emprise de drogues ou d'alcool, contre 124 en 2023.

Les conditions météorologiques ont posé quelques problèmes pour les arrivants. En raison de fortes pluies, l'organisateur a imposé un interdit de circulation. En conséquence, environ 15 000 personnes de moins ont assisté à "Nature One", ce qui a peut-être également contribué au nombre inférieur d'infractions. De plus, la légalisation du cannabis pourrait également être un facteur dans le nombre inférieur de cas.

La police a félicité les organisateurs du festival pour la diminution des activités criminelles, attribuant en partie cela à leurs mesures de sécurité strictes.

