- Des critiques sur les vins dans les vignobles de Bade

Au sud de Fribourg, la récolte des raisins pour cette année a officiellement commencé. Au domaine renommé de Wolfgang et Andreas Loeffler à Staufen im Breisgau (district de Breisgau-Hochschwarzwald), les travailleurs sont actuellement en train de cueillir le Solaris, un cépage précoce. Ces raisins seront transformés en Federweißer, un jus de raisin semi-fermenté, qui sera rapidement distribué dans les marchés et les entreprises locales.

Selon l'Association des Vignerons du Bade, ce domaine de Breisgau est l'un des premiers dans la grande région viticole à lancer la récolte des raisins. La principale récolte est prévue pour début septembre, selon le directeur de l'association, Holger Klein.

L'eau favorise les attaques de mildiou

Klein a confirmé que la pluie a été bénéfique pour la croissance de la vigne. Cependant, le temps instable peut également poser des défis pour les viticulteurs dans certaines régions, comme les attaques de mildiou. Le mildiou vrai et faux, ainsi que l'oïdium, sont reconnus comme les principales menaces pour les vignes.

Pour assurer une récolte saine à l'automne, les vignes sont traitées avec des produits chimiques agricoles dans la viticulture conventionnelle. En revanche, les cépages résistants aux maladies, souvent appelés cépages Piwi, nécessitent une intervention chimique minimale.

La législation fixe les normes du vin

Selon la loi, le Federweißer n'est pas considéré comme du vin, mais plutôt comme "jus de raisin semi-fermenté". La loi sur le vin comprend des réglementations sur la distillation, les contrôles de qualité et la reconnaissance des régions viticoles éligibles pour les vins de qualité et les vins à appellation d'origine.

En termes de taille des vignobles, le Bade et le Wurtemberg en Allemagne sont classés aux troisième et quatrième places. Les régions plus grandes comprennent la Rheinhessen et la Pfalz.

