- Des criminels ont volé des véhicules plus chers que jamais l'année dernière

Voleurs de voitures dans Basse-Saxe et à Brême ont dérobé plus de véhicules haut de gamme l'an dernier que l'année précédente. C'est ce qu'a révélé l'Association allemande des assureurs (GDV). Selon l'association, 960 véhicules assurés ont été volés en Basse-Saxe, entraînant une perte économique proche de 22 millions d'euros. "Les compagnies d'assurance ont déboursé plus de 22 800 euros pour chaque vol, soit une augmentation d'environ 14 % par rapport à l'année précédente", ont-ils déclaré.

Dans une analyse nationale, la Basse-Saxe apparaît comme l'un des territoires les plus sûrs pour les propriétaires de voitures. Selon le rapport sur le vol de véhicules de l'association GDV, l'État ne compte que deux vols pour 10 000 véhicules assurés, tandis que la moyenne nationale est de quatre. Cependant, le taux à Hanovre, la capitale de l'État, est plus élevé, avec six vols pour 10 000 véhicules assurés.

Dans le plus petit État de Brême, 110 véhicules assurés ont été volés l'an dernier, entraînant une perte économique supérieure à 2,2 millions d'euros. Les compagnies d'assurance ont versé en moyenne plus de 20 400 euros pour chaque vol, soit une augmentation d'environ 52 % par rapport à l'année précédente. Le taux de vol de Brême de quatre pour 10 000 véhicules correspond à la moyenne nationale.

Par rapport à la Basse-Saxe, Brême a connu une augmentation plus importante des vols de voitures l'an dernier, avec une augmentation de 52 %. Bien qu'elle ait un taux de vol similaire de quatre pour 10 000 véhicules, Brême a connu des vols plus coûteux, avec un versement moyen de plus de 20 400 euros par véhicule, comme le rapportent les autorités de Brême.

Lire aussi: