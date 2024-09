- Des criminels en fuite recherchés par les autorités autrichiennes

En Autriche, les autorités sont à la recherche de l'un des trois fugitifs qui ont réussi à s'échapper d'une prison de haute sécurité en Bavière. En août dernier, l'un des trois hommes a été arrêté dans la région autrichienne de Styrie. Maintenant, il y a une chasse à l'homme active pour un deuxième suspect, qui a été signalé dans le district de Hartberg-Fürstenfeld de Styrie, selon la police locale sur la plateforme X.

L'individu est believed to be on the move in a black luxury sedan. The car and its license plates are believed to be stolen, according to the authorities. They are imploring the public for any information and have issued a warning that the fugitive is potentially violent.

Évasion en fin août

Trois prisonniers ont fait une évasion audacieuse de l'hôpital du district de Straubing le 17 août. Ils ont réussi à maîtriser un travailleur de l'hôpital et à ouvrir de force une porte en le menaçant de dommages mortels. Ils sont considérés comme dangereux en raison de leur historique de dommages à la propriété et d'infractions liées à la drogue, et ils sont actuellement sous soins compulsatoires à l'HKH.

Le mois dernier, les forces de l'ordre ont effectué des recherches dans deux appartements situés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à la recherche de l'un des évadés. Dans le cadre de leur enquête sur les liens potentiels des cercles des suspects, la police a découvert les adresses à Witten (district d'Ennepe-Ruhr). Malheureusement, le suspect n'a pas été trouvé là-bas.

Le fugitif, signalé en Autriche, pourrait avoir traversé la frontière en Allemagne, compte tenu de sa proximité. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, devrait être vigilante en raison de l'historique du suspect et de la berline de luxe volée.

