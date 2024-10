Des crimes en Crimée ont vu des réservoirs de carburant en feu.

Le 8 octobre, à l'occasion de l'anniversaire de Poutine, l'Ukraine décide une fois de plus de s'en prendre à une région choyée par le leader du Kremlin : la Crimée illégalement annexée. Une installation pétrolière à Feodosia est la cible d'attaques de drones, déclenchant un incendie avec des colonnes de fumée visibles le long de la côte sud.

Un important site de stockage de pétrole sur la péninsule de Crimée illégalement annexée est ravagé par des frappes de drones ukrainiens, déclenchant une déclaration d'"urgence technique" par l'administration installée par Moscou. Aucun blessé n'est rapporté. Les raisons exactes de l'incendie restent inconnues. L'armée ukrainienne a revendiqué l'attaque contre une installation pétrolière à Feodosia pendant la soirée.

Le canal d'actualités Telegram Baza a rapporté que plusieurs citernes de carburant étaient en feu. Les habitants de Feodossiya ont partagé des vidéos de l'incendie sur les réseaux sociaux, l'attribuant à des attaques de drones. La trace de fumée s'étendant le long de la côte sud de la péninsule de Crimée était visible à distance.

Des sirènes ont retenti sur la péninsule pendant toute la nuit, accompagnées de rapports d'explosions et de tirs anti-aériens depuis la ville portuaire de Sébastopol et les bases militaires russes de Belbek et Saki. Le ministère russe de la Défense a confirmé avoir intercepté 21 drones ukrainiens pendant la nuit, dont 12 au-dessus de la Crimée.

La Russie riposte avec des missiles Kinzhal

La Russie a répliqué aux attaques ukrainiennes avec des drones de combat et des missiles hypersoniques Kinzhal pendant la nuit. Selon le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur Telegram, des débris de missiles abattus sont tombés sur la capitale de la ville.

L'Ukraine utilise des attaques stratégiques contre les installations pétrolières dans le cadre de sa défense contre l'invasion russe, cherchant à perturber l'approvisionnement en carburant de l'ennemi. Elle utilise régulièrement des véhicules aériens et maritimes non pilotés pour cible

Lire aussi: