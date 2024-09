- Des créatrices expérimentées exposent leurs vêtements pendant la Fashion Week de Vienne.

Femmes âgées, âgées de 60 ans à plus de 80 ans, ont donné le ton de la Fashion Week de Vienne cette année avec leurs créations de style audacieuses et affirmées. Intitulée "Fashion - Rewind and Recharge" (Fashion - revamp), une équipe de dix jeunes designers a présenté leurs créations à Vienne. La collection s'est démarquée grâce aux femmes qui ont utilisé des tissus de leur garde-robe ou de celle d'autres aînés.

Le défilé a présenté des tenues allant de celles portables au quotidien à celles plus extravagantes. Par exemple, un pull noir et blanc orné d'un cœur vert muscle sur la poitrine symbolisait la nature écologique du projet de mode, qui a vu le jour dans les clubs seniors de Vienne. La ville de Vienne compte 150 lieux de rassemblement social et d'activités.

Il n'y avait aucune trace de la mode ringarde de "grand-mère" sur le podium. Des robes décolletées et des tissus semi-transparents ont été présentés aux côtés d'une robe en denim ornées d'un corsage ou d'une jupe en cuir noir associée à un smoking.

Les robes du soir allaient de designs élégants et confortables à la pièce maîtresse de la soirée : une robe orange-rouge flamboyant avec un voile violet - semble-t-il créée pour le mariage d'une femme aux riches expériences de vie et qui ne craint pas les conventions.

Les propositions de mode actuelles pour les clientes âgées en magasin sont monotones, a déclaré l'une des designers, Brigitte Hrdlicka, à l'agence de presse allemande. "Il pourrait y avoir un peu plus de pep's. J'encourage toutes les dames à s'affirmer un peu plus", a déclaré la femme de 63 ans.

