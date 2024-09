Des coûts de chauffage hivernaux plus bas prévus cette saison

Il est temps, hélas, de dire au revoir à la chaleur de l'été et de se préparer aux mois plus frais à venir. Bientôt, de nombreuses maisons reprendront leurs systèmes de chauffage. Cependant, il y a un côté positif : selon l'analyse de Verivox, les coûts de chauffage de cette année devraient être moins élevés qu'au cours des dernières années en raison d'une baisse significative des prix du gaz et du fioul.

Plus précisément, le coût moyen du gaz naturel a baissé d'environ 6 % par rapport à l'année dernière, tandis que les coûts de fioul ont diminué de manière impressionnante de 23 %. Cela se traduit par un prix moyen de gaz naturel de 12,14 cents par kilowattheure (kWh) en Allemagne en septembre 2023, par rapport au prix moyen actuel de 11,41 cents/kWh.

Les prix du gaz ont également connu une baisse significative lors de la saison de chauffage précédente, retournant à des niveaux plus abordables après avoir atteint des records en 2022. La baisse des prix du gaz est attribuable aux fluctuations sur les marchés de gros. Par exemple, un mégawattheure (MWh) de gaz naturel se vendait entre 50 et 55 euros il y a un an sur l'échange néerlandais TTF, mais il fluctue maintenant entre 35 et 40 euros par MWh.

Comparez les différents tarifs de gaz, faites le plein de fioul

Le coût du gaz pour les ménages individuels peut varier considérablement en fonction de leur tarification spécifique. Il y a un écart de prix important entre les différents groupes de tarification. Par exemple, le prix moyen du gaz dans le tarif de base des fournisseurs locaux a baissé de 15,15 cents/kWh en septembre 2023 à 14,2 cents/kWh en septembre 2024. Entre-temps, l'offre la moins chère pour les nouveaux clients a également baissé de 8,88 cents/kWh à 8,75 cents/kWh, bien qu'elle représente toujours une économie substantielle par rapport aux coûts de la fourniture de base.

Les clients de fioul peuvent également s'attendre à des factures de chauffage plus basses cette année. Le prix moyen de fioul léger en septembre 2023 était d'environ 119 euros par hectolitre, mais il a depuis chuté à environ 92 euros. Cela représente une baisse de 23 % du prix. Thorsten Storck, expert en énergie chez Verivox, recommande que les clients de fioul pourraient profiter de cette baisse des prix pour remplir leurs réservoirs, compte tenu de l'augmentation prochaine du prix du CO2.

À partir du 1er janvier 2025, le coût d'une tonne de dioxyde de carbone passera de 10 à 55 euros. Le prix du CO2 par litre de fioul léger sera alors d'environ 17 cents. Par rapport à 2024, les coûts supplémentaires pour une maison unifamiliale consommant 2000 litres de fioul par an passeront de 287 euros à 350 euros par an. Pour les maisons consommant 20 000 kilowattheures de gaz, les coûts supplémentaires augmenteront de 194 euros à 237 euros par an. En fin de compte, les fournisseurs ont la discrétion de répercuter ces augmentations de prix du CO2 sur leurs clients.

Compte tenu de l'analyse de Verivox, les ménages pourraient trouver utile de chercher des conseils sur les meilleurs tarifs de gaz disponibles, car il existe de

