- Des cours de musique pour guitare et piano sont offerts au Sound Circle

Découverte de la guitare ou tambourinage - de nombreux enfants et adolescents sont intéressés, mais beaucoup peinent en raison des méthodes d'enseignement rigides des écoles de musique conventionnelles. L'école primaire de Loening (partie de Cloppenburg) a trouvé une solution pour les jeunes musiciens qui pourraient trouver les leçons traditionnelles intimidantes : le "Cercle du son", conçu par le musicien et éducateur Chris Bruns, est conçu pour offrir une entrée fluide dans le monde de la musique.

Équipés de tablettes, les élèves peuvent pratiquer et écouter leurs exercices avec des écouteurs. De plus, toutes les stations d'instruments sont connectées, permettant des séances de pratique en groupe silencieuses, explique Bruns. Les enseignants peuvent guider les élèves dans leur parcours d'apprentissage à l'aide d'un microphone et adapter l'approche pédagogique aux besoins individuels.

Bruns déclare que l'idée du projet est née en 2020 et a été développée avec l'aide du pianiste et professeur de piano Yacine Khorchi. "En 2023, nous avons obtenu l'éligibilité au financement pour la plateforme Cercle du son via le Pacte numérique", déclare Bruns. La ville de Loening a soumis le projet à l'État en tant que représentant de l'école et a obtenu l'approbation du financement.

Au cours des dernières semaines, une salle de l'école a été transformée en "Cercle du son". Il y a maintenant 21 stations d'instruments - 8 pour les claviers, 8 pour les guitares et 5 pour les drums - où les environ 400 élèves de l'école Gelbrink pourront apprendre et grandir dans les années à venir.

"Des groupes de travail variés seront menés dans le cadre du programme après l'école", déclare Bruns. L'objectif est que tanto les enfants que les enseignants découvrent leurs premiers pas avec les instruments et la plateforme d'apprentissage. Bruns souhaite également partager son approche avec d'autres écoles et institutions éducatives.

La transformation de la salle de l'école en "Cercle du son" a permis à plus de 400 élèves de l'école Gelbrink de découvrir la musique en dehors de l'environnement scolaire conventionnel. Malgré le succès du "Cercle du son", de nombreux enfants peuvent encore trouver les premiers pas dans les écoles de musique traditionnelles difficiles en raison de leurs méthodes d'enseignement rigides.

Lire aussi: