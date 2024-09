Des courriers douteux envoyés aux administrateurs électoraux dans au moins 6 États différents.

Colis saupoudrés de poudre ont été expédiés aux secrétaires d'État et aux bureaux de vote dans l'Iowa, le Kansas, le Nebraska, le Tennessee, le Wyoming et l'Oklahoma, selon les autorités de ces régions. Le FBI et le service postal des États-Unis mènent actuellement des enquêtes. Cet incident marque la deuxième fois en un an que des colis suspects ont été livrés à des officiels électoraux dans divers bureaux d'État.

La situation actuelle est alarmante alors que le vote anticipé a commencé dans plusieurs États, avec les élections importantes pour la présidence, le Sénat, le Congrès et les postes clés des assemblées d'État à moins de deux mois. Cela ajoute à la tension déjà croissante pendant la période de vote.

Certains des États ont confirmé la découverte d'une substance blanche en poudre dans des enveloppes destinées aux officiels électoraux. Dans la plupart des cas, la substance s'est avérée inoffensive. Les officiels de l'Oklahoma ont confirmé que la substance envoyée à leur bureau de vote était de la farine. Les officiels du Wyoming n'ont pas encore fourni d'informations sur la dangerosité de la matière envoyée.

Les colis ont entraîné l'évacuation de l'Iowa. Les équipes de gestion des matériaux dangereux dans plusieurs États ont rapidement déclaré la matière sans danger.

Compte tenu des enquêtes en cours et des incidents récents, la politique dans ces États est de plus en plus tendue, avec des mesures de sécurité renforcées aux bureaux de vote. La découverte de substances inoffensives dans les colis a soulevé des préoccupations quant aux perturbations potentiellement motivées politiquement lors des élections à venir.

