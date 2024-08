- Des coupures persistantes à la toile - Des grèves en cours à Discover persistent

Les passagers de Lufthansa sur la compagnie aérienne de vacances Discover pourraient rencontrer des annulations de vols en raison de grèves en cours pendant le week-end. Initialement prévues pour se terminer le vendredi, les grèves ont été prolongées jusqu'au dimanche par l'Association du Personnel Navigant (VC), afin de renforcer leur position dans le cadre du différend salarial en cours.

En collaboration avec UFO, VC a appelé les membres du personnel navigant et de cabine à participer à la grève. Mercredi, sept des 26 vols prévus ont été annulés à l'aéroport de Francfort, et un vol pour Ibiza a été supprimé à Munich, selon Discover. Le même chaos était prévu pour jeudi.

Ces grèves visent principalement à faire respecter les accords salariaux au sein du groupe Lufthansa, après que la direction a conclu un accord avec Verdi. Cependant, selon UFO et VC, Verdi ne représente qu'un nombre limité de pilotes et d'hôtesses de l'air au sein de l'entreprise. La compagnie aérienne de vacances Discover Airlines a été créée en 2021 et dessert des destinations de vacances en Europe et dans le monde entier avec une flotte de 27 avions. Elle emploie environ 1 900 personnes.

