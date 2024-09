Des coups de feu signalés sur le terrain de golf de Trump, le FBI enquête sur une tentative d'assassinat présumée

Le dimanche dernier, des coups de feu ont apparemment été tirés contre l'ancien président Donald Trump, ce qui a conduit le FBI à suspecter une tentative d'assassinat. L'enquête se poursuit, portant sur une éventuelle tentative de meurtre contre Trump. L'incident s'est produit alors que Trump se trouvait dans son country club de golf à West Palm Beach, en Floride. Un suspect a finalement été arrêté.

Selon The New York Times, la fusillade a eu lieu sur le terrain de golf lui-même, et une AK-47 a été récupérée sur les lieux. Trump était accompagné d'agents des services secrets tout au long de son séjour.

Selon des sources de l'Associated Press, des agents des services secrets ont interpellé un suspect armé à proximité immédiate du country club de Trump. Le suspect a abandonné son arme et s'est enfui en voiture, selon ces sources qui ont souhaité rester anonymes. Donald Trump Jr. a ensuite tweeté à propos d'une AK-47 trouvée dans les buissons.

Le bureau du shérif du comté de Martin a confirmé l'arrestation du suspect. L'individu a été appréhendé sur une autoroute voisine, à environ 70 kilomètres au nord du country club, selon la page Facebook du bureau du shérif. Cet individu est considéré comme étant lié à l'incident de tir. Initialement, il a été rapporté que deux individus échangeaient des coups de feu, sans cible spécifique. Cependant, l'implication des services secrets a ensuite été révélée.

Biden et Harris "restent informés"

Simultanément, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont reçu des mises à jour concernant la "situation de sécurité" impliquant Donald Trump. Tous deux ont exprimé leur soulagement d'apprendre que Trump était en sécurité, selon la Maison Blanche. "Ils sont régulièrement informés par leur équipe", a ajouté la Maison Blanche.

Le 13 juillet, un tireur a tiré des coups de feu depuis un toit, visant un événement de campagne en Pennsylvanie. Trump a été blessé par une balle à l'oreille droite, tandis que le tireur a été neutralisé par la sécurité. Malheureusement, un passant a été tué et deux autres blessés.

