- Des coups de feu retentissaient à l'entrée du palais.

Trois individus doivent comparaître au tribunal régional de Hanau (à 9h00) pour répondre d'accusations de tentative de meurtre avec préméditation et d'avoir causé des lésions corporelles graves. Le procureur soutient que ce groupe, âgé de 22 à 31 ans, a fomenté une agression contre un homme de 47 ans dans sa résidence de Hanau.

Selon les rapports, le groupe s'est présenté équipé d'une matraque télescopique et d'une arme à feu, et s'est dirigé vers l'appartement du troisième étage, frappant à la porte. En apercevant le trio à travers une étroite ouverture et en entendant des menaces mortelles, l'homme de 47 ans a rapidement refermé la porte. Le trio a alors tenté de la forcer. Le principal accusé, âgé de 31 ans, est soupçonné d'avoir tiré dix coups à bout portant sur la serrure, la porte et la victime derrière elle.

Motif potentiel : Vengeance

Il est affirmé qu'une balle a traversé la porte et s'est finalement logée dans le sol de la cuisine. Miraculeusement, l'homme de 47 ans n'a subi aucune blessure. Le procureur considère la vengeance comme un motif potentiel, les querelles familiales étant à l'origine de l'affaire. La chambre du jury a réservé cinq jours d'audience jusqu'à la fin septembre. La date initiale du procès, prévue fin août, a été reportée en raison d'une maladie touchant un individu impliqué dans la procédure.

