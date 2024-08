- Des coups de feu ont retenti dans un bar et un café à Neukölln, faisant 12 trous de balles.

Dans le quartier de Berlin-Neukölln, des auteurs inconnus ont tiré plusieurs coups de feu sur un pub, un café et un véhicule stationné. Les coups de feu ont eu lieu dimanche matin aux alentours de 8h00, précisément à l'intersection de Reuterstraße et Donaustraße. Les voisins ont alerté les autorités en raison du bruit, comme rapporté. Les forces de l'ordre ont identifié un total de douze impacts de balles sur les murs du bar et du café. Il est probable que plusieurs vitres d'une voiture stationnée aient également été touchées par les projectiles.

L'incident de Reuterstraße et Donaustraße dimanche matin a été classé comme un crime en raison de la fusillade sans provocation. Les établissements locaux, y compris le pub et le café, ont été pris pour cibles, causant des dommages causés par les balles égarées.

Lire aussi: