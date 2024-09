Des coups de feu ont été signalés près du terrain de golf de Trump.

Près d'un terrain de golf qui appartenait autrefois à l'ex-président Donald Trump, un incident de tir a eu lieu. Des agents de sa sécurité ont tiré avec leurs armes à feu sur un suspect qui s'est enfui des lieux. Plus tard, les autorités ont réussi à appréhender une personne. L'enquête est menée par le FBI, qui considère cela comme une tentative d'assassinat.

Selon l'équipe de campagne de l'ancien président, Donald Trump lui-même n'a pas été blessé. Le seul communiqué publié jusqu'à présent provenait de Steven Cheung, qui a simplement déclaré : "Pas de détails supplémentaires pour le moment." De nombreux médias ont rapporté que l'incident de tir a eu lieu près du country club de West Palm Beach, en Floride.

Les agences de renseignement américaines ont rapporté que des agents des services secrets ont tiré sur une personne vue portant une arme près du country club. Le suspect a abandonné une arme d'assaut et s'est ensuite enfui en voiture, selon deux sources anonymes. Plus tard, Donald Trump Jr. a révélé sur les réseaux sociaux qu'un AK-47 avait été découvert caché dans des buissons.

Les autorités de Floride ont finalement capturé le suspect. Elles ont appréhendé l'individu à environ 70 kilomètres au nord du country club sur une route principale, comme le confirme le bureau du shérif du comté de Martin sur leur page Facebook. Cet individu est suspecté d'être lié à l'incident de tir précédent.

Initialement, il y avait des rapports suggérant que deux individus étaient impliqués dans l'incident de tir, avec Trump nowhere near the target. Cependant, plus de détails ont révélé que les services secrets étaient bel et bien impliqués.

Par la suite, le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont été informés de l'incident de sécurité concernant Donald Trump. Tous deux étaient soulagés d'apprendre que l'ancien président avait survécu. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a déclaré : "Ils sont régulièrement informés par leur équipe."

Juste quelques jours plus tôt, le 13 juillet, un tireur d'un bâtiment voisin a pris pour cible un meeting politique dans l'État de Pennsylvanie. Le tireur a touché Trump avec une balle, causant une blessure à son oreille droite. Malheureusement, un passant a perdu la vie, tandis que deux autres personnes ont été blessées. Le tireur a finalement été abattu par les forces de sécurité sur place.

L'incident de tir a eu lieu près du country club de Donald Trump situé à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. Le suspect, qui portait une arme, a été appréhendé plus tard par les autorités à environ 70 kilomètres au nord du country club.

Lire aussi: