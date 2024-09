Des coups de feu ont été entendus près du terrain de golf de Trump <unk> Ancien président en sécurité

Un incident de tir a eu lieu à proximité d'un club de golf appartenant à l'ancien président Donald Trump, ce dernier étant présent. Selon son équipe de campagne, "l'ancien président Trump est en sécurité après les coups de feu à proximité". Aucun autre renseignement n'est disponible pour l'instant, selon le porte-parole Steven Cheung.

Des sources des médias américains affirment que le tir a eu lieu au club de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride. Les détails de la situation restent flous, notamment si Trump était en danger. Selon "The New York Post", selon une source policière, deux individus ont échangé des coups de feu, mais Trump n'était pas la cible.

Il convient de noter qu'un précédent incident de tir a eu lieu lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie le 13 juillet. During this event, a shooter opened fire from a nearby rooftop, striking Trump with a bullet to his right ear. The gunman was subsequently neutralized by security forces, while one attendee lost their life, and two others were injured.

Plus de détails à suivre prochainement.

