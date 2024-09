Des coups de feu au magasin de montres de Cologne, amplifiant une rivalité entre gangs?

Une succession d'explosions résonne dans toute Cologne. À présent, un attaquant non identifié semble tirer plus de 20 coups d'une arme automatique dans ce qui semble être un commerce. Une guerre de drogue féroce déchire la ville. Les enlèvements font également partie des tactiques brutales utilisées.

Suite à la fusillade d'une horlogerie à Cologne, les enquêteurs examinent un éventuel lien avec la série récente d'explosions dans la ville. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la police. Selon les premières constatations, un individu non identifié a tiré plus de 20 coups d'une arme présumée automatique sur le bâtiment du quartier de Niehl aux alentours de 4h00 du matin, avant de prendre la fuite.

Le lieu du crime a été bouclé pour préserver les preuves, a confirmé le porte-parole de la police. Des douilles ont été retrouvées sur les lieux. Aucun décès n'a été signalé. L'origine de l'incident reste un mystère. Le parquet et la police ont classé l'incident dans le cadre du crime organisé. Les investigations se poursuivent et les témoins sont toujours recherchés.

La police et le parquet examinent actuellement une série d'explosions qui ont ravagé Cologne ces derniers temps. La semaine dernière, deux explosions ont eu lieu dans le centre-ville. L'une a eu lieu mercredi matin devant un magasin de vêtements de la Ehrenstraße, avec des témoins oculaires rapportant qu'un homme d'environ 1,80 mètre s'est enfui du lieu. Un autre engin explosif a explosé lundi matin sur le Hohenzollernring devant une discothèque. Dans ce cas, le suspect, qui portait prétendument un sweat à capuche, aurait placé un sac contenant un accélérant devant la fenêtre de la discothèque et l'aurait allumé.

Police : rien de tel auparavant

"Nous sommes actuellement confrontés à des défis sans précédent à Cologne en raison d'instances de violence et de criminalité grave que nous n'avons jamais rencontrées auparavant", a déclaré jeudi le chef de la police criminelle de Cologne, Michael Esser. Plus de 60 enquêteurs travaillent sur l'affaire.

Le contexte de ces incidents est constitué de querelles entre gangs. "Il y a clairement des problèmes non résolus dans le monde criminel qui restent à régler", a déclaré Esser. L'un de ces problèmes non résolus, selon le procureur en chef Ulrich Bremer, concerne la disparition d'environ 300 kilogrammes de cannabis. Le groupe qui aurait été trompé sur ces drogues cherche maintenant à les récupérer ou à obtenir une indemnisation. Dans ce scénario, deux enlèvements fin juin/début juillet à Hürth près de Cologne et dans le district de Cologne de Rodenkirchen sont également considérés comme pertinents.

