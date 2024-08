- Des contrôles de police à Hanovre pendant plusieurs jours

À Hanovre, lors de contrôles de circulation sur plusieurs jours, les officiers ont découvert une arme à feu chargée et des stupéfiants. Plusieurs individus ont été arrêtés et des mandats d'arrêt ont été exécutés, comme l'ont rapporté les autorités de Hanovre.

Du vendredi au dimanche, les officiers, accompagnés de collègues d'autres agences, de divers États fédéraux, des Pays-Bas et de la Suisse, ont mené des patrouilles conjointes dans le cadre d'un échange international d'expériences. Ils ont arrêté et vérifié des centaines de conducteurs.

La police a engagé de nombreuses procédures pénales et administratives. Des conducteurs ont été signalés pour conduite sous l'influence de l'alcool, du cannabis ou de la cocaïne. D'autres conduisaient sans permis, sans assurance ou excès de vitesse.

Dans une voiture, les officiers ont trouvé une arme à feu chargée sous la banquette arrière, ainsi qu'une somme importante d'argent. Les objets ont été saisis, et les trois occupants du véhicule ont été conduits au poste de police.

La coopération entre les officiers locaux et leurs homologues d'autres agences a permis l'exécution réussie de nombreuses procédures pénales et administratives lors des patrouilles internationales. Cette coopération a été déterminante pour appréhender des individus recherchés et confisquer de la contrebande telle qu'une arme à feu chargée et des stupéfiants.

