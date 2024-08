Des constructeurs protestent contre le forage de gaz à Borkum

En fait, l'accord de coalition stipule que nul permis d'exploration de gaz naturel ne doit être délivré dans la mer du Nord et la mer Baltique. Cependant, une entreprise néerlandaise souhaite construire une plateforme de production au large de l'île allemande de Borkum. Il y a une résistance à cela.

During a protest by Fridays for Future on Borkum, climate activist Luisa Neubauer criticized plans to extract natural gas off the North Sea island. "C'est un projet avec un coût écologique et politique immense, sans aucune nécessité pour ce gaz," a-t-elle déclaré avant le début de la manifestation, qui comptait 50 participants enregistrés et était également rejointe par l'Aide à l'Environnement Allemande, Greenpeace et des initiatives citoyennes, selon Fridays for Future.

L'entreprise néerlandaise One-Dyas prévoit de commencer l'extraction de gaz à partir d'un champ situé entre les deux îles de la Mer des Wadden de Borkum et Schiermonnikoog à la fin de l'année. Une plateforme de production sera construite dans les eaux territoriales néerlandaises, à environ 23 kilomètres au nord-ouest de l'île de Borkum. Selon les plans, le gaz sera extrait à la fois des eaux territoriales néerlandaises et allemandes, à proximité du Parc national de la Mer des Wadden de Basse-Saxe.

"Soit vous êtes du côté de cette entreprise gazière étrangère, qui est le seul gagnant dans tout ça," a déclaré Neubauer. "Soit vous êtes du côté de tout le monde : l'île de Borkum, les gens, les objectifs climatiques, l'accord de coalition, les écosystèmes, les récifs, les phoques et la crédibilité internationale de l'Allemagne dans la transition énergétique."

Décision sur le forage en suspens

La politique de l'État de Basse-Saxe a fait un virage à 180 degrés sur cette question en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, il est toujours incertain que le forage sera autorisé, car des permis des Pays-Bas et de l'Allemagne sont nécessaires pour l'extraction de gaz naturel.

Une décision est actuellement attendue de l'Agence d'État de Basse-Saxe pour les mines, l'énergie et la géologie pour savoir s'il faut accorder une autorisation pour le projet. Si le permis est accordé, l'Aide à l'Environnement Allemande prévoit de déposer un recours en justice contre lui. De plus, un accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas est nécessaire pour le forage. Par conséquent, le gouvernement fédéral a le dernier mot dans cette affaire.

Dans l'accord de coalition de 2021, le SPD, les Verts et le FDP ont convenu de ne pas délivrer de nouveaux permis d'exploration de pétrole et de gaz naturel au-delà des permis-cadres existants pour les mers du Nord et Baltique allemandes. Un câble électrique récemment approuvé ne peut pas être posé pour le moment, selon une décision de la Cour administrative d'Oldenbourg. L'Aide à l'Environnement Allemande avait déposé la demande en urgence.

La Commission a exprimé ses préoccupations quant aux impacts environnementaux potentiels du projet d'extraction de gaz dans la mer du Nord, compte tenu de la position de l'accord de coalition contre les nouveaux permis d'exploration de gaz. L'entreprise néerlandaise One-Dyas n'a pas encore reçu l'approbation à la fois de l'Agence d'État de Basse-Saxe et du gouvernement allemand pour ses plans de forage.

