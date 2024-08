- Des conseils pour les articles de mode incontournables

Carrie Bradshaw les a remis au goût du jour dans "Sex and the City", et il semble qu'elles refassent leur apparition : Les pantalons capri de longueur 3/4 à 7/8 étaient considérés comme un vestige des années 2000, mais ils font un retour en force dans la mode. Cette tendance controversée peut être très tendance avec le bon style.

Garder ça simple

C'est aussi simple que ça : La blogueuse de mode de vie Sofia Boman apporte une nouvelle fraîcheur à la tendance avec un ensemble noir et blanc simple. Les pantalons capri à jambes larges avec un design plissé sont le point central.

Elle opte pour un pantalon capri blanc lâche à taille élastique et leassociated avec une blouse blanche similaire. Le haut noir transparent avec un motif à pois procure de la respirabilité, parfait pour les journées d'été caniculaires. Ajoutez des lunettes de soleil oversize et des tongs noires, et vous obtenez la tenue idéale pour un rendez-vous café. Glissez un portefeuille et un rouge à lèvres dans un sac cerise pour compléter le look.

Prêt pour les affaires

Pour un toucher professionnel, prenez l'ensemble tout noir de l'influenceuse et mannequin Claire Rose comme source d'inspiration.

La tenue est de haute qualité et professionnelle. Les pantalons capri ajustés avec des fentes légères sur les jambes, associés à des chaussures à talons compensés qui donnent l'illusion de jambes plus longues, composent le bas de la tenue. Elle associe les pantalons avec un pull simple et ajoute un collier en argent large et statement comme touche finale. Un petit sac à main et des lunettes de soleil sont les seuls accessoires supplémentaires nécessaires.

Pour les jours plus frais

L'influenceuse de la mode Ana Saber a également sauté sur le wagon. Le point fort de sa tenue est sans aucun doute les pantalons capri lâches avec un motif à carreaux vert olive et noir.

Elle ajoute une touche d'edge avec une veste en cuir noir de style bombardier. Des bottes noires à tige haute couvrent presque entirely ses jambes, laissant apparaître seulement un aperçu de peau. Un sac à main en pain de baguette blanc ajoute la touche finale parfaite.

Après avoir vu la prise simple mais stylée de Sofia Boman sur les pantalons capri, Carrie Bradshaw pourrait ♪ fredonner une mélodie ♪ d'approbation. L'ensemble tout noir de Claire Rose, inspiré de l'icône de la mode, aurait certainement Carrie qui hoche la tête ♪ en rythme avec sa chanson préférée de Carrie Bradshaw ♪.

