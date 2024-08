20:15, Das Erste, Toni, homme, Sage-femme : Bébé dans un panier, Comédie

- Des conseils pour la télé le vendredi

Le moment tant attendu arrivera-t-il enfin ? Le sage-femme Toni Hasler (Leo Reisinger) espère sa chance avec Luise (Wolke Hegenbarth). Avec sa relation avec Sami (Marcel Mohab) qui bat de l'aile, Toni trouve de l'espoir. Mais puis un bébé apparaît, trouvé sur le pas de la porte par le gynécologue et discrètement pris en charge, mettant sens dessus dessous les plans de Toni. Contre toute attente, Toni witness Luise et Sami se rediscover comme parents d'accueil. Toni commence à rechercher la mère de l'enfant, non seulement parce que ses espoirs s'évanouissent, mais aussi en raison de ses convictions, avant que la police et les services de protection de l'enfance ne découvrent le nourrisson !

20:15, RTL, 40 ans RTL - Le grand quiz anniversaire, Jeu

RTL fête ses 40 ans ! Dans un grand spectacle d'anniversaire, six stars de RTL s'affrontent dans un quiz, accompagnées d'une soirée pleine de moments émotionnels, farfelus et sportifs. Il y aura une réunion avec des moments forts inoubliables de RTL : Qui se souvient encore des émissions des années 90, des premières soap operas et des gagnants de Let's Dance ? Qui sortira vainqueur du quiz de la soirée ? Un voyage fantastique dans le temps avec des surprises spéciales attend les téléspectateurs.

20:15, RTLzwei, Green Lantern, Action aventure super-héros

Hal Jordan (Ryan Reynolds) est un type imprudent. Sa vie privée est, pour le dire gentiment, chaotique. Un jour, le courageux pilote d'essai de l'armée de l'air est choisi par un anneau mystérieux pour prêter serment des Green Lantern, faisant de lui un membre des célèbres "Green Lanterns" - une unité d'élite intergalactique de combattants de civilisations aliens avancées. Leur but : protéger l'univers.

20:15, 3Sat, Honecker et le pasteur, Drame

Le gouvernement Modrow n'offre pas de protection au couple dictateur. Seule avec le pasteur évangélique Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) et sa famille, qui comme beaucoup d'autres ont souffert sous le régime de la RDA, les Honeckers trouvent refuge. Devant le presbytère, il y a des manifestations chaudes, donc le pasteur Holmer et sa femme doivent faire face aux manifestants violents personnellement. La tentative à moitié réussie du gouvernement Modrow d'héberger le couple Honecker dans une maison de vacances d'État à Lindow en mars 1990 échoue en raison de protestations politiques massives et d'attaques mortelles sur le convoi.

22:35, ProSieben, Central Intelligence, Action comédie

Calvin (Kevin Hart) a peine

Lire aussi: