20:15, Das Erste, Toni, Sage-femme masculine : Le Bonheur des autres, Comédie

- Des conseils pour la télé le vendredi

Toni, sage-femme (Leo Reisinger), est surpris : son ex-femme Hanna (Kathrin von Steinburg) se présente avec son nouveau mari Alex (Martin Bretschneider) pour une consultation prénatale. Cependant, ce n'est pas le mari avocat de 42 ans qui est enceint, mais la gouvernante géorgienne de Hanna ! Natascha (Katja Hutko), sûre d'elle, n'a pas vraiment besoin d'un traducteur ou d'aide pour choisir le nom du bébé. L'attitude dominatrice de Hanna rend Toni suspicieux. Finalement, l'avocate avoue qu'elle a engagé la jeune femme comme mère porteuse pour réaliser son désir d'avoir un enfant !

20:15, RTL, Je suis une star - Dschungelcamp : Le Showdown des légendes, Téléréalité

Marvel a ses Avengers, DC a sa Justice League, et RTL a ses légendes de Dschungelcamp : pour célébrer le 20ème anniversaire de "Je suis une célébrité... Faites-moi sortir d'ici !", le Dschungelcamp revient cet été pour une saison spéciale. Treize anciennes stars de Dschungelcamp affrontent à nouveau l'aventure en Afrique du Sud. Qui brillera dans les défis spectaculaires, survivra aux moments émouvants autour du feu de camp et démontrera une véritable grandeur ?

20:15, ProSieben, Ils veulent ma peau, Thriller

Hannah Faber (Angelina Jolie), pompière, vit en solitaire dans les montagnes. Un jour, elle rencontre Connor (Finn Little), un garçon de 12 ans qui erre seul dans la nature. Le garçon a été témoin du meurtre de son père et est maintenant poursuivi par les assassins. Hannah prend Connor sous son aile, mais les assassins Patrick (Nicholas Hoult) et Jack (Aidan Gillen) sont déjà à leurs trousses.

20:15, Sat.1, The Tribute - Le Show des légendes de la musique, Concours de musique

Le "Udonaut" marmonne-t-il comme Udo Lindenberg ? Le "Quatre en rang" sait-il faire la fête comme "Die Fantastischen Vier" ? Et la "Beatles Revival Band" peut-elle apporter la magie des Fab Four sur scène ? Dans "The Tribute - Le Show des légendes de la musique", la chanteuse Yvonne Catterfeld, l'icône de l'Eurovision Conchita Wurst et la légende du Panikorchester Bertram Engel recherchent le meilleur groupe de reprises d'Allemagne. Le prix pour le gagnant : un concert pour jusqu'à 5000 spectateurs au RuhrCongress de Bochum.

20:15, RTLzwei, Oubli, Thriller de science-fiction

En l'an 2077, l'humanité a remporté la guerre contre les aliens "Scavengers", mais la Terre est en ruine. La massive station spatiale "Tet" assure la survie tandis que les survivants préparent leur relocalisation sur la lune de Saturne, Titan. Le technicien Jack (Tom Cruise) découvre un vaisseau spatial écrasé avec un survivant (Olga Kurylenko) lors de l'un de ses vols d'exploration. Lorsqu'elle se réveille du sommeil cryogénique, elle prétend être sa femme.

