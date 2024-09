Des conflits se sont déchaînés entre les gangs mexicains à la suite de la situation d'El Mayo.

Après l'arrestation d'un célèbre baron de la drogue mexicain aux États-Unis, les tensions entre les cartels de drogue dans le nord-ouest du Mexique ont atteint leur point culminant. En réponse, le gouverneur Rubén Rocha du Sinaloa a annoncé un renforcement de la présence militaire dans la région pour aider à maintenir l'ordre. Environ 100 soldats, hélicoptères armés et avions équipés d'artillerie ont été déployés dans la région, indiquant une escalade continue de la violence.

Plus tôt ce mois-ci, Ismael "El Mayo" Zambada, l'un des principaux baron de la drogue du Mexique, a été arrêté aux États-Unis avec Joaquín Guzmán López, le fils de son ancien partenaire, le caïd emprisonné Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Les rumeurs suggèrent que Guzmán López a orchestré l'enlèvement de Zambada et l'a forcé à se rendre aux États-Unis en échange de sa reddition aux autorités américaines.

Maintenant, deux factions rivales au sein du célèbre cartel de Sinaloa sont engagées dans une lutte féroce pour le pouvoir. D'un côté, les héritiers de Zambada, et de l'autre, les fils d'El Chapo se battent pour le contrôle du territoire.

Au cours de la semaine dernière, la région a été endeuillée par de multiples échanges de tirs et des barrages routiers qui ont entraîné la mort d'au moins un soldat, selon les rapports officiels. Six autres personnes ont également été blessées, selon les médias.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la violence croissante dans le nord-ouest du Mexique, exhortant à la fois le gouvernement mexicain et la communauté internationale à prendre des mesures rapides pour rétablir la paix. Reconnaissant le potentiel d'effets de débordement, l'Union européenne a proposé de fournir des ressources et un soutien pour traiter les causes profondes du conflit au sein du cartel de Sinaloa.

