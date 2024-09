Des conditions météorologiques tropicales intenses affectent les Carolines, avec Helene qui se profile comme une menace potentielle de formation de tempête.

Environ 100 miles à l'est de Charleston, en Caroline du Sud, un système était présent tôt lundi, avec des vents de force de tempête tropicale de 50 mph. Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour les Caroline du Nord et du Sud. Bien qu'il soit classé comme potentiel cyclone tropical huit en raison d'une organisation insuffisante, il y a une chance de 50 % qu'il soit promu en tempête tropicale ou subtropicale avant de toucher terre autour de midi lundi. Cependant, le temps presse pour qu'il remplisse les critères.

Des précipitations importantes avaient déjà commencé à imbiber les régions orientales des Caroline du Nord et du Sud lundi matin, déclenchant au moins un avertissement de crue éclair, tandis que des vents puissants martelaient la côte, causant des mers agitées.

En se levant, le potentiel cyclone tropical huit a présenté une caractéristique inhabituelle : ses vents les plus forts et ses plus lourdes précipitations n'étaient pas concentrés autour de son centre. Au lieu de cela, la plupart des précipitations intenses et des vents soufflants du système étaient situés loin du centre mal défini, comme l'indiquent les images satellite.

En conséquence, bien que la Caroline du Sud sud-est soit prévue pour toucher terre, la Caroline du Nord nord sera probablement la plus touchée.

Les précipitations de crues seront le principal risque du système. Les régions proches de la frontière Caroline du Nord-Caroline du Sud, comme Wilmington, en Caroline du Nord, sont classées au niveau 3 sur 4 pour la probabilité de précipitations de crues lundi, selon le Centre de prévision météorologique. Une zone de risque de niveau 2 sur 4 couvre de vastes parties de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud nord, augmentant la possibilité de crues, surtout si plusieurs épisodes de fortes précipitations se produisent.

D'ici lundi soir, des précipitations généralisées de 4 à 8 pouces saturation ces régions, certaines parties de la Caroline du Nord sud-est pouvant recevoir des totaux à deux chiffres. De plus, ce système pourrait engendrer plusieurs tornades en Caroline du Nord est lundi. Jusqu'à 3 pieds de surcroit pourraient frapper la côte nord de la Caroline du Sud et les Outer Banks de la Caroline du Nord du lundi après-midi jusqu'à l'arrivée sur la terre, avec des conditions marines dangereuses qui se poursuivent toute la journée, selon l'avertissement du Service météorologique national.

Alors que le système se déplace vers l'intérieur de la Caroline du Sud tard lundi et lundi soir, sa vitesse de vent diminuera rapidement. Bien que la pluie continue de tomber sur certaines parties des Caroline du Nord et du Sud et atteigne plus haut la région de l'Atlantique moyen mardi, le système est prévu pour se dissiper complètement d'ici le milieu de la semaine.

Les Caroline du Nord et du Sud ont reçu entre 6 et 12 pouces de précipitations de Debby début août, créant une urgence de crue éclair près de Charleston, en Caroline du Sud.

Si le système remplit les critères pour être nommé lundi, cela marquera la première tempête nommée à toucher terre en Caroline du Sud depuis l'ouragan Ian, qui a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 1 en 2022, et la quatrième tempête nommée à frapper les États-Unis pendant cette saison des ouragans.

*Ce rapport comprend des contributions de la météorologue d

