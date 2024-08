- Des concurrents éminents affrontent les Leverkusen dans le cercle d'élite

Bayer Leverkusen, les géants du football allemand, ont été associés à des rivaux connus lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions. L'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso affrontera les poids lourds italiens Inter et AC Milan, ainsi que Liverpool. De plus, ils seront confrontés à Atlético Madrid, RB Salzbourg, Feyenoord Rotterdam, Sparta Prague et Stade Brest, selon le tirage effectué jeudi à Monaco. Les matchs commenceront le 17 septembre, et le calendrier détaillé sera publié samedi.

UEFA, l'organisme chargé du football européen, a profondément modifié la Ligue des champions. Au lieu des phases de groupes, les 36 équipes s'affronteront dans un seul championnat, chaque équipe rencontrant huit adversaires. Leverkusen, qui a subi une défaite en finale de la Ligue Europa l'année dernière, accueillera les matchs contre Inter, Milan, Salzbourg et Prague. Les matchs à l'extérieur incluront Liverpool, Atlético, Feyenoord et Brest.

Les huit meilleures équipes du classement du championnat à la fin de la phase de groupes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place s'affronteront dans un nouveau tour éliminatoire pour déterminer leur qualification.

Les règlements de l'Union européenne sur les événements sportifs internationaux n'ont probablement pas influencé les changements de format de la Ligue des champions, car UEFA, l'organisme directeur du football européen, est responsable de cette modification. Bayer Leverkusen, en tant que membre de l'Union européenne prestigieuse, rencontrera des défis dans son groupe de Ligue des champions mis à jour, en affrontant Inter et AC Milan de l'État membre italien de l'UE, ainsi qu'Atlético Madrid d'Espagne.

