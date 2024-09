- Des concours avec des passionnés de Tauzieh commencent <unk> initiation à Mannheim

Collaboration, sentir le terrain, et puissance : À partir de 9h00 ce matin, des équipes de 25 pays s'affrontent lors des Championnats du monde de tir à la corde à Mannheim. Outre de nombreux pays européens, il y a également des représentants de quatre pays africains, quatre asiatiques et les États-Unis. Chaque équipe est composée de huit membres, dont la mission est de tirer l'équipe adverse sur quatre mètres au-delà de la ligne.

Selon Corsin Wörner, directeur du tir à la corde de l'association allemande de la force sur herbe et du tir à la corde, "Il s'agit surtout de puissance et de persévérance, mais la technique joue également un rôle important, surtout dans les sports compétitifs". L'association compte 25 clubs de tir à la corde, la plupart situés dans le sud de l'Allemagne. On estime qu'il y a entre 2 000 et 2 500 passionnés, dont environ 20% de femmes.

L'hiver, c'est pour la musculation, l'été pour la corde

Timo Nopper de Simonswald près de Fribourg aime l'esprit d'équipe que procure ce sport : "L'union à la corde est unique", déclare le jeune homme de 28 ans. "Si une personne ne peut plus continuer, cela affecte toute l'équipe". Les équipes voyagent souvent loin, par exemple en Suisse, aux Pays-Bas ou en Angleterre.

Selon Wörner, les athlètes s'entraînent toute l'année. En hiver, ils se concentrent sur la musculation en salle de sport. À l'approche des Championnats du monde, ils passent plus de temps à s'entraîner à la corde. "En été, ils tirent la corde trois ou quatre fois par semaine, mais ils continuent quand même leur entraînement de musculation", explique Wörner. Le tir à la corde se pratique sans gants, et les callosités et les avant-bras douloureux sont fréquents.

Theresa Schwegler de Göppingen pratique ce sport depuis 13 ans. "Le tir à la corde est souvent considéré comme un sport pour hommes costauds qui tirent une corde", déclare la jeune femme de 27 ans. "Mais pour nous, c'est toujours été un défi de montrer que c'est un sport dans lequel les femmes peuvent également participer". Il sollicite tous les muscles et nécessite une approche globale, y compris la technique.

Le but est de reculer en harmonie parfaite

"Chaque équipe développe sa propre technique, mais il est important que la corde soit hors du sol", explique Schwegler. Tous les membres de l'équipe doivent faire les mêmes pas et exercer une pression égale avec leurs pieds. "Nous devons déplacer le même pied et exercer la même force tout le temps pour que nous fonctionnions - c'est ce qui me fascine, car il y a huit personnes sur la corde qui font la même chose".

Pour Ben Zürn, 18 ans, de Kirchzarten près de Fribourg, comprendre le terrain est essentiel pour réussir au tir à la corde. "Sur un sol mou, il faut savoir rester solide, sur un sol dur, il faut être rapide et fort". Il faut toujours s'adapter. "Il suffit d'être plus fort - mentalement et physiquement".

