- Des concentrations élevées d'ozone sont répandues en Rhénanie du Nord-Westphalie, notamment à Cologne.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, divers points de surveillance autour de Cologne ont enregistré des taux de désoxygénation dépassant la limite de 180 microgrammes par mètre cube d'air tout au long de la journée.

La limite a été à peine dépassée à Hürth et Leverkusen-Manfort, selon un communiqué de l'autorité environnementale régionale. À 15h00, une lecture de 193 microgrammes a été détectée à Cologne-Rodenkirchen. L'autorité environnementale prévoit que mardi ne présentera pas de telles lectures élevées, compte tenu de la réduction de l'ensoleillement, selon leur prévision.

L'ozone peut provoquer des symptômes tels que des irritations des membranes muqueuses, des problèmes respiratoires et des maux de tête. Il peut également entraîner une réduction des performances physiques. Environ 10-20 % de la population est très sensible à l'ozone. Les travailleurs en plein air, les athlètes et les nourrissons et les jeunes enfants sont également potentiellement vulnérables.

Une fois que les niveaux dépassent le seuil d'information, la population vulnérable devrait éviter les activités physiques intenses en plein air. Les entraînements intensifs doivent être programmés aux heures matinales ou tardives.

L'autorité environnementale régionale met l'accent sur l'importance de respecter les directives de santé et de sécurité, en conseillant aux individus vulnérables de minimiser les activités en plein air pendant les périodes de désoxygénation. Le suivi régulier des taux d'ozone est crucial pour assurer la santé et la sécurité dans les environnements en plein air.

