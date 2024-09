Des concentrations élevées de plomb détectées dans 12 variétés différentes de mélanges de cannelle et d'épices, selon les conclusions de l'enquête

Poudre de cannelle fournie par Paras avait le taux de plomb le plus élevé, avec 3.52 parties par million (ppm), selon l'étude. La poudre de cannelle d'EGN suivait de près, avec un taux de plomb de 2.91 ppm. Les taux les plus élevés suivants ont été trouvés dans la cannelle moulue de Mimi's Products (2.03 ppm), la cannelle moulue ShopRite Bowl & Basket (1.82 ppm), la cannelle moulue Rani Brand (1.39 ppm), la poudre de cannelle Zara Foods (1.27 ppm), la poudre de cannelle de bâton Three Rivers (1.26 ppm), la poudre de cinq épices Yu Yee Brand (1.25 ppm), la poudre de cinq épices BaiLiFeng (1.15 ppm), la poudre de cinq épices Spicy King (1.05 ppm), la poudre de cannelle Badia (1.03 ppm) et la poudre de cannelle Deep (1.02 ppm).

Paras et EGN ont informé Consumer Reports qu'ils cesseraient la vente et demanderaient aux magasins de retirer ces articles contaminés à la cannelle de leurs étagères. CNN a contacté les 12 entreprises pour obtenir un commentaire.

Mimi’s Products a déclaré qu'elle se fie aux rapports analytiques fournis par ses fournisseurs, indiquant que "aucun taux de plomb dépassant 1 partie par million n'a été trouvé dans notre cannelle moulue", comme le confirme la porte-parole Nuria Lambert.

Wakefern Food Corp., qui possède ShopRite Bowl & Basket, a déclaré par e-mail que la qualité de ses produits est sa priorité absolue et que sa cannelle répond à toutes les normes de sécurité et de qualité.

Badia Spices a confirmé par e-mail que ses produits à base de cannelle moulue respectent toutes les réglementations fédérales et internationales.

Guitar, de la FDA, a déclaré par e-mail que "des traces de plomb sont trouvées dans presque tous les produits alimentaires cultivés dans le monde". La FDA n'a pas encore établi de réglementation formelle pour le plomb dans les épices et n'a pas émis d'alertes ni de rappels pour les produits épicés contenant des taux de plomb inférieurs à 2 parties par million.

CNN n'a pas reçu de réponse des autres fabricants ni de l'American Spice Trade Association à la date de publication.

Aucun taux de plomb n'est sûr pour la consommation

Le Codex Alimentarius, un organisme international créé par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, envisage d'établir un taux maximal de 2,5 ppm pour le plomb dans les épices à écorce, telles que la cannelle, en 2024, selon la FDA.

Cependant, les taux de plomb supérieurs à 1 ppm déclenchent un rappel dans l'État de New York, qui est le seul État à réglementer les métaux lourds dans les produits épicés. Consumer Reports a alerté les autorités de l'État de New York, et CNN a contacté le département de la santé de l'État de New York pour savoir s'il prendrait des mesures en fonction du rapport, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication.

L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis affirme qu'il n'y a pas de niveau sûr de plomb pour la consommation humaine. Le plomb s'accumule dans l'organisme avec le temps et est un "métal toxique" qui peut nuire aux individus, même à faible dose, en particulier chez les enfants.

L'Organisation mondiale de la santé estime que près d'un million de personnes sont décédées en 2019 en raison de l'exposition au plomb, et que le plomb était responsable de 21,7 millions d'années perdues en raison de ses effets à long terme sur la santé.

À des niveaux élevés d'exposition, le plomb peut causer des dommages graves au cerveau et au système nerveux central, entraînant des comas, des convulsions et même la mort. Les enfants qui survivent à une intoxication aiguë au plomb peuvent être laissés avec des déficiences intellectuelles et des troubles du comportement permanents.

Niveaux inférieurs trouvés chez d'autres marques

Consumer Reports a recueilli environ trois échantillons de 36 articles épicés différents, y compris la cannelle, le garam masala et divers mélanges d'épices. Les grandes marques d'épices ont été achetées dans des supermarchés traditionnels, tandis que les marques plus petites ont été achetées dans des magasins internationaux du Connecticut, du New Jersey et de New York, ainsi qu'en ligne.

En plus des douze marques ayant des taux de plomb supérieurs à 1 ppm, 18 marques de cannelles ou de mélanges d'épices différentes contenaient des taux de plomb allant de 0,87 à 0,23 ppm, selon le rapport. Six produits à la cannelle ont été testés à des taux encore plus faibles.

Cela comprend la cannelle moulue et la cannelle moulue bio vendues par 365 Whole Foods Market, qui contenaient respectivement 0,12 et 0,02 ppm de plomb. La cannelle moulue bio 100 %

“The FDA lacks compulsory recall authority, so they rely on corporations to act responsibly, which occurs not uniformly,” he stated. “There are no defined limits for lead in cinnamon, thus no laws to enforce that necessitate a recall. All they can do is distribute public health alerts.”

Le problème de fond, selon Dr. Pieter Cohen, professeur associé de médecine à l'Alliance de santé de Cambridge à Somerville, Massachusetts, qui n'a pas participé à la recherche menée par Consumer Reports, est l'absence de surveillance.

“Il n'y a personne pour surveiller le magasin,” a déclaré Cohen. “Il n'y a personne pour garantir le niveau de métaux lourds que les Américains rencontrent lorsqu'ils consomment des biens courants, y compris la cannelle.”

Cohen a souligné que la FDA n'a pas spécifié un niveau sûr de plomb dans la cannelle, laissant ainsi aux corporations le soin de décider des niveaux d'exposition au plomb dans leurs produits, ce qui crée une situation préoccupante.

Sur demande, la FDA a recommandé aux gens d'arrêter d'utiliser et de se débarrasser des articles de cannelle moulue spécifiques après la diffusion d'un avertissement sanitaire public. Selon la porte-parole de la FDA, Courtney Rhodes, les échantillonnages actuels de la FDA sur la cannelle moulue en magasin et les examens en cours des résultats de la cannelle moulue des partenaires étatiques ne révèlent pas de problèmes avec d'autres articles.

Rhodes a ajouté que les fabricants n'étaient pas tenus de tester les ingrédients ou les produits finis pour les métaux lourds, y compris ceux destinés à la consommation des nourrissons et des enfants.

Dans le cadre de la proposition de budget de l'administration Biden pour l'exercice fiscal 2025, la FDA souhaite réviser la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques pour obliger l'industrie à tester les produits finis pour les polluants et à conserver des dossiers d'échantillonnage pour inspection par les officiels de la FDA. De plus, Rhodes a suggéré que la FDA cherchait “de nouvelles autorités pour accéder à distance à ces dossiers de résultats de tests et les examiner au besoin”.

Kristen Rogers de CNN a contribué à cet article.

Compte tenu des préoccupations soulevées, il est crucial que les individus priorisent leur santé et leur bien-être en choisissant des produits avec des niveaux de plomb plus faibles. Par exemple, 365 Whole Foods Market propose de la cannelle moulue avec 0,12 ppm de plomb, tandis que Morton & Bassett San Francisco 100% bio cannelle moulue, Loisa bio cannelle et Sadaf poudre de cannelle ne contiennent que 0,04 ppm de plomb.

La surveillance accrue des niveaux de plomb dans les épices et les produits alimentaires met en évidence l'importance des organismes de réglementation, tels que la FDA, à fixer et à faire respecter des limites sûres pour le plomb dans la cannelle et autres épices pour protéger la santé publique.

