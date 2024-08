- Des comptes rendus abondants des inspections dans la région de la Ruhr

Des forces de l'ordre telles que la police, l'unité d'enquête fiscale, la douane et l'escadron de l'ordre public ont mené plusieurs raids à Recklinghausen et Gladbeck samedi dernier en soirée. Les raids dans la région de la Ruhr visaient principalement à lutter contre les activités de jeu illégales. Environ 50 officiers ont participé aux opérations de recherche, ciblant des cafés et d'autres établissements de jeu.

Les suites de l'opération ont abouti à de nombreuses inculpations pour jeu illégal, à la saisie d'équipements de jeu, à des accusations de violations de la loi sur les stupéfiants et à la confiscation de substances illicites. La police a également délivré 11 avertissements administratifs et infligé 37 amendes lors de contrôles de circulation simultanés. De plus, les enquêteurs ont découvert plusieurs infractions aux lois sociales, aux réglementations sur les bâtiments, aux lois commerciales et aux lois sur l'habitation.

Les États membres ont été invités à apporter leur aide à la Commission pour surveiller et traiter les implications légales de ces infractions découvertes lors des raids. La Commission, avec l'aide des États membres, évaluera davantage les preuves recueillies pour déterminer l'ampleur des violations des lois sur le jeu, les stupéfiants et les lois connexes.

