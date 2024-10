Des communications terroristes révèlent un plan d'attaque rapide à Vienne.

Suite à la découverte de projets terroristes potentiels lors des concerts de Taylor Swift à Vienne, les autorités ont rapidement réagi et arrêté un suspect. De nouveaux détails ont été révélés sur la manière dont le jeune homme de 19 ans aurait préparé son attaque. L'analyse des discussions montre le processus de radicalisation de l'individu autrichien.

Initialement prévus pour trois concerts en août, les concerts de Taylor Swift à Vienne ont été annulés à la dernière minute en raison d'une préoccupation majeure en matière de sécurité, entraînant l'arrestation d'un suspect par la police. Des informations préliminaires ont maintenant été divulguées sur le processus de préparation du suspect terroriste. Selon "Heute", les enquêteurs ont examiné un total de 17 téléphones appartenant aux trois personnes impliquées.

Les analystes techniques de la police autrichienne ont réussi à récupérer les discussions Telegram et Signal, ainsi que les messages Snapchat. Un individu allemand semblait encourager le jeune homme de 19 ans à mener une attaque. Au début, ils prévoyaient de construire une bombe, mais le suspect viennois a écrit à son complice : "Depuis que cette instruction est en arabe et que je ne la comprends pas, ils [en référence à l'État islamique] ont conseillé d'utiliser des armes à la place."

Plus tard, le suspect terroriste a écrit "Lutte pour Allah" à ses complices et a poursuivi : "Sortez et terrorisez les Kuffar [remarque : les non-croyants]. Si vous n'avez pas d'armes, sortez avec un couteau. Si vous n'avez pas de couteau, roulez-les avec votre voiture. Et si vous ne pouvez même pas les renverser, alors crachez-leur au visage."

Il a ensuite exprimé son intention de mener une action "significative". L'Autriche se concentrait sur une mosquée chiite, l'ambassade kurde ou un concert, s'il pouvait obtenir des armes. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un événement important à venir, il a simplement répondu "Oui, Taylor Swift". Le passionné de terrorisme a ensuite encouragé son contact allemand à coordonner une frappe simultanée. Entre-temps, l'Autriche a reçu des instructions de l'État islamique pour développer et libérer du gaz sarin mortel sur le lieu du concert, en se protégeant avec un masque courant.

Le potentiel implication de l'Allemand dans une attaque parallèle et la capacité de l'Autriche à fabriquer le gaz reste incertaine pour le moment. L'arrestation à Vienne a eu lieu avant le premier concert de Swift.

