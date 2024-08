- Des commérages infondés autour d'elle et de Johnny Depp.

Jenna Ortega, âgée de 21 ans, a ri des rumeurs concernant sa supposée relation amoureuse avec Johnny Depp, âgé de 61 ans, les qualifiant de ragots les plus fous la concernant. Aucun des deux artistes n'a été lié et ils ne se sont jamais croisés, comme elle l'a déclaré à BuzzFeed Celeb lors d'une interview. "C'est juste délirant pour moi", a-t-elle déclaré dans la vidéo.

"Je trouvais ça amusant"

Ortega a expliqué qu'elle n'avait jamais exprimé de tels sentiments et qu'elle souhaitait simplement sa vie privée lorsque les spéculations surgissaient. "Je trouvais ça amusant", a-t-elle rappelé un moment sur le plateau de "Beetlejuice Beetlejuice" (2024). "J'étais avec Richard E. Grant, et il est venu vers moi en disant : 'Alors, toi et Johnny...' J'ai dû rire parce que je ne connaissais même pas cet homme", a-t-elle raconté en se souvenant de ce moment.

En août 2023, le site de potins "Deuxmoi" a alimenté les rumeurs d'une éventuelle romance entre Ortega et l'icône des "Pirates des Caraïbes". À l'époque, les médias spéculaient sur le fait qu'ils partageraient l'affiche du remake du classique "Beetlejuice" (1988). Ortega a démenti ces rumeurs sur son histoire Instagram, comme le rapportent les médias.

Un porte-parole de Depp a répliqué

Un représentant de Depp a déclaré à NME dans un communiqué que Depp était "répugné par ces rumeurs infondées et malveillantes qui sont conçues pour nuire à sa réputation et à sa carrière". Depp "n'était pas impliqué dans aucune collaboration avec elle et n'a pas l'intention de l'être".

Ortega doit apparaître dans "Beetlejuice Beetlejuice" le 12 septembre, tandis que Depp prête ses talents de réalisateur à un nouveau projet. Il présentera le film "Modi - Three Days on the Wing of Madness" au Festival international du film de San Sebastián, comme l'a annoncé sa société de production IN.2 Film. Ce drame biographique marque la deuxième réalisation du star.

