Des commandes majeures en vue: Rheinmetall achète le fournisseur américain de défense Loc Performance

Rheinmetall a décrit l'acquisition comme une "extension stratégique" et vise à renforcer sa position sur le marché de l'Amérique du Nord et à sécuriser des "commandes à grande échelle et à volume élevé" grâce à cette prise de contrôle. En intégrant des experts expérimentés de Loc Performance dans ses chaînes d'approvisionnement internes pour la "maintenance, la réparation et la mise à niveau de véhicules de combat militaires", Rheinmetall s'attend à des bénéfices pour son activité aux États-Unis et dans le monde entier. Loc Performance emploie environ un millier de personnes et dispose d'une superficie de production de 1,7 million de mètres carrés.

L'activité de véhicules militaires de Rheinmetall aux États-Unis est gérée par American Rheinmetall Vehicles, dont le siège est dans l'État du Michigan. L'acquisition de Loc Performance permettra au département de la Défense des États-Unis d'être "approvisionné plus efficacement et de manière plus complète". Le fournisseur propose des composants de véhicules tels que des produits blindés, des systèmes chenillés et des suspensions, servant non seulement au gouvernement américain, mais aussi à des fabricants de véhicules dans l'agriculture, les mines et la construction.

"Les États-Unis sont un marché clé pour les années à venir", a expliqué Armin Papperger, PDG de Rheinmetall, justifiant l'acquisition prévue, qui est encore soumise à des approbations réglementaires. Jason Atkinson, PDG de Loc Performance, a parlé d'une "combin

Lire aussi: