Les forces russes et ukrainiennes sont de plus en plus engagées dans de violents combats dans les régions de Kursk et de Donbass. Le quartier général de Kyiv a rapporté que des frappes aériennes et d'artillerie ont été repoussées dans les directions de Pokrovsk, Torez et Kurakhove dans la région de Donetsk, avec de nombreux combats signalés. Le ministère russe de la Défense a toutefois rapporté de nouveaux gains territoriaux dans la région. Les allégations des deux côtés n'ont pas pu être indépendamment vérifiées. Les combats les plus intenses ont continué dans la région russe de Kursk, où les troupes ukrainiennes ont capturé et combattu dans des villages depuis le 6 août. Environ 10 000 soldats ukrainiens sont déployés dans la région.

Les troupes aéroportées de Kyiv ont publié une vidéo de ce qu'elles affirment être les premières heures de l'opération. Le 6 août, date du début de l'offensive, sera marqué comme un jour historique dans l'histoire de la guerre russo-ukrainienne, a déclaré l'unité. Le texte accompagnant la vidéo mentionnait : déminage, percée de la frontière, destruction des installations défensives de l'ennemi, frappes aériennes, tirs d'artillerie et capture de prisonniers de guerre. Les gardes-frontière et l'armée russes ont apparemment été pris au dépourvu par l'attaque.

Kyiv : Échange de prisonniers en préparation

L'authenticité des images, qui étaient accompagnées d'une musique comme dans un film d'action, n'a pas pu être indépendamment vérifiée au début. Elles circulaient également sur de nombreux sites d'actualités ukrainiens et russes.

Selon les rapports en provenance de Kyiv, un nouvel échange de prisonniers est en préparation. Le chef du renseignement Kyrylo Budanov a déclaré que les Russes capturés dans la région de Kursk seraient échangés contre des Ukrainiens détenus en captivité russe, en particulier les malades et les femmes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a répété à plusieurs reprises que l'offensive de Kursk sert également à reconstituer les réserves pour de tels échanges. Kyiv et Moscou ont régulièrement échangé des prisonniers de guerre.

Putin célèbre 25 ans au pouvoir avec une crise

L'opération est également perçue comme un embarras pour le chef du Kremlin Vladimir Putin, qui est au pouvoir depuis 25 ans. Putin, qui a commencé son attaque contre l'Ukraine il y a presque deux ans et demi, a promis à plusieurs reprises la sécurité aux habitants du plus grand pays du monde en termes de superficie. Putin est devenu Premier ministre puis président le 17 août 1999. Ce samedi marquera un quart de siècle depuis qu'il est arrivé au pouvoir. L'anniversaire sera maintenant assombri par l'offensive de Kursk.

Putin, qui a connu des phases critiques pendant son invasion de l'Ukraine, a annoncé lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale russe qu'il y aurait de nouvelles solutions techniques pour les participants à la guerre. Il n'a pas fourni de détails initially. Cependant, une riposte russe pour l'offensive terrestre ukrainienne est également attendue.

Les combats continuent dans la région de Kursk

Entre-temps, les combats ont continué dans la région de Kursk. Selon la direction militaire de Kyiv, les troupes ukrainiennes progressent toujours et ont apparemment mis sous leur contrôle plus de 80 villages sur une superficie de 1 500 kilomètres carrés. Les observateurs militaires indépendants considèrent les chiffres de Kyiv comme exagérés et estiment leur nombre à environ la moitié de ce que Kyiv affirme.

Des blogueurs militaires russes ont rapporté de violents combats. Les troupes ukrainiennes ont apparemment subi de lourdes pertes dans la région de Kursk. Il n'y avait initialement pas de déclarations officielles ukrainiennes à ce sujet. Le ministère russe de la Défense a annoncé que les attaques ukrainiennes étaient repoussées et que le flux de renforts en provenance de pays voisins était coupé. Ces allégations n'ont pas été vérifiées par des sources indépendantes.

Selon les évaluations britanniques, la Russie n'était pas suffisamment préparée à l'attaque ukrainienne. Après une première confusion, les forces militaires sont maintenant déployées en plus grand nombre dans la région, a déclaré le ministère britannique de la Défense. "Elles ont également commencé à construire des positions défensives supplémentaires pour empêcher l'Ukraine de progresser."

Moscou annonce l'interception de 12 missiles ATACMS visant le pont de Crimée

L'Ukraine aurait tenté de détruire à nouveau le pont menant à la péninsule de Crimée, selon les rapports russes. Le système de défense aérienne russe aurait intercepté 12 missiles ATACMS, a déclaré le ministère russe de la Défense. Aucun élément de preuve n'a été fourni. Ces allégations n'ont pas été vérifiées par des sources indépendantes. Cependant, l'Ukraine a répété à plusieurs reprises son intention de détruire le pont dès qu'elle en aura la capacité militaire, car il a été construit illégalement.

Le pont est considéré comme l'une des structures les plus sécurisées de Russie, ayant été ciblé et endommagé par le passé. L'armée russe est en alerte depuis que des officiers de l'armée de l'air allemande ont discuté du nombre de missiles de croisière nécessaires pour détruire le pont dans une conversation interceptée par Moscou.

Le corps des volontaires appelle les soldats russes à se rendre

L'offensive terrestre ukrainienne dans la région de Kursk a augmenté la pression sur les soldats russes. Des opposants pro-Poutine armés par Kyiv encouragent maintenant les soldats à changer de camp. "Vos instructeurs politiques, confortablement installés dans la pièce du fond, vous conseillent de ne pas vous rendre, mais de vous faire exploser avec votre propre grenade", ont écrit des combattants de la "légion de la liberté de la Russie" sur Telegram. "Mais il vaut mieux vivre que mourir pour la médaille de votre commandant."

Celles et ceux qui souhaitent se battre pour "un avenir normal pour la Russie" peuvent également changer de camp et rejoindre la légion. "Nous sommes prêts à communiquer avec quiconque exprime le désir de se retourner contre le Kremlin", a déclaré l'appel.

Morts et blessés dans une attaque contre un centre commercial à Donetsk

Les combats continuent dans le Donbass. Selon les autorités d'occupation russes, un centre commercial dans la ville ukrainienne orientale de Donetsk a été touché dans une attaque. L'agence de presse d'État russe TASS a rapporté au moins deux morts et sept blessés, citant les services d'urgence. Des vidéos diffusées par l'agence russe RIA Novosti ont montré une épaisse fumée s'échappant d'un bâtiment complètement carbonisé.

Le feu dans le centre commercial "Galaktika" est le résultat d'une attaque des forces ukrainiennes, a écrit le chef de la région russe annexée de Donetsk, Denis Pushilin, sur son canal Telegram. Une superficie de plus de 10 000 mètres carrés est en feu. Un hôpital a également été touché. Selon les autorités locales, le district où se trouve le centre commercial a été la cible de tirs d'artillerie de l'armée ukrainienne. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

