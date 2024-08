- Des colons attaquent le village, tuent des Palestiniens <unk> Les négociations Israël-Hamas sont bloquées

Après le début des négociations sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, il subsiste un fossé entre les positions d'Israël et du Hamas islamique. On s'attend à ce que les pourparlers, médiatisés par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, se poursuivent aujourd'hui à Doha, la capitale du Qatar. L'espoir d'un tournant est faible.

En fin de compte, les positions des deux parties en conflit dans les négociations indirectes dépendent du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du chef du Hamas, Jihia al-Sinwar. "Je ne crois pas que le profond fossé entre ces deux-là puisse être comblé", a déclaré Michael Milshtein, ancien chef du département palestinien du renseignement militaire israélien, au "Wall Street Journal". "Malheureusement, ils sont les principaux décideurs des deux côtés."

Des colons juifs militant attaquent un village en Cisjordanie

Entre-temps, une attaque de colons juifs militants contre un village en Cisjordanie occupée a suscité l'indignation. Selon le ministère palestinien de la Santé, un Palestinien de 22 ans a été tué.

Des dizaines de colons masqués ont envahi le village palestinien de Jit, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Naplouse, et ont incendié au moins quatre maisons et six voitures, a rapporté le "Times of Israel", citant une source du appareil de sécurité israélien. Plus de 100 personnes y ont participé. Les forces de sécurité israéliennes sont ensuite intervenues et ont dispersé les colons, ont rapporté les médias israéliens. Selon le "Times of Israel", l'armée a arrêté un Israélien et l'a remis à la police.

Le ministre de la Défense israélien critique vivement l'attaque

"Les violences, les débordements radicaux sont l'opposé de tout ce que l'État d'Israël chérit en matière de code et de valeurs", a écrit le ministre israélien de la Défense Joav Galant sur la plateforme X. Il soutiendra l'armée et les autorités d'enquête dans "la résolution de ce problème."

Le bureau du Premier ministre Netanyahu a déclaré que le Premier ministre prend les incidents "très au sérieux". Les auteurs seront appréhendés et traduits en justice. Le chef de l'opposition israélienne Jair Lapid a condamné les débordements de violence. "C'est un point bas moral", ont rapporté les médias. "Ça n'a rien à voir avec le judaïsme."

Manifestation à Tel-Aviv pour un accord d'échange de prisonniers

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza après la tuerie de terroristes du Hamas et d'autres groupes extrémistes dans la zone frontalière israélienne le 7 octobre dernier, la situation dans la Cisjordanie s'est encore détériorée. Selon le ministère de la Santé en Cisjordanie, 605 Palestiniens ont été tués par des opérations militaires israéliennes, des affrontements ou leurs propres attaques depuis lors. Il y a également eu une augmentation de la violence des colons contre les Palestiniens.

Entre-temps, des proches des otages et des sympathisants ont manifesté à Tel-Aviv à l'arrière-plan des pourparlers en cours sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, réclamant des résultats rapides. Les participants à la marche à travers la métropole côtière ont crié aux négociateurs israéliens : "Ne rentrez pas sans accord !"

Cessez-le-feu et libération des otages

Les pourparlers à Doha visent non seulement à un cessez-le-feu, mais aussi à la libération de 115 otages détenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Le Hamas ne participe pas aux négociations mais est reportedly tenu informé de leur contenu, selon les informations de dpa.

La pression sur les négociateurs s'est intensifiée car une riposte potentiellement lourde de l'Iran et du Hezbollah libanais contre Israël est attendue suite à la mort de deux opposants clés d'Israël. Le président américain Joe Biden avait déjà décrit les négociations en mai comme un "moment décisif".

Le Hamas ne négociera pas de nouvelles conditions

Cependant, les chances de mettre en œuvre son plan en trois phases sont considérées comme faibles. Un haut responsable égyptien a déclaré au "Wall Street Journal" que l'écart entre les parties reste large. Toutefois, des efforts sont déployés pour trouver un consensus, a déclaré l'officiel lors de la première journée de négociations à Doha.

Le porte-parole du Hamas Osama Hamdan a déclaré à dpa que le groupe ne négocierait pas de nouvelles conditions et que seule la mise en œuvre du plan de Biden en mai devrait être discutée. Il a accusé Israël de bloquer les négociations en imposant de nouvelles conditions, comme le refus de se retirer de la fameuse zone de Philadelphi, qui longe la frontière sud de Gaza avec l'Égypte.

Netanyahu contre un retrait total

Le Hamas réclame un retrait total d'Israël. Cependant, le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne doit continuer à contrôler la zone de Philadelphi même après un cessez-le-feu.

Malgré les efforts, les médiateurs n'ont pas réussi à mettre suffisamment de pression sur le côté israélien pour respecter les plans de cessez-le-feu présentés en mai, a plaint le porte-parole du Hamas Osama Hamdan. Il a accusé Israël de ne pas vouloir de cessez-le-feu, tandis que Netanyahu a blâmé le Hamas pour avoir élevé de nouvelles conditions.

During a visit to the Philadelphi Corridor on Wednesday, Israeli Chief of Staff Herzi Halevi said that the army can maintain control even without constant presence and with only occasional incursions.

Netanyahu s'accroche à l'objectif de guerre

Le Premier ministre israélien Netanyahu veut détruire militairement le Hamas et s'assurer qu'il ne soit plus en mesure de gouverner la bande de Gaza, qui est bloquée par Israël depuis de nombreuses années. Le chef du Hamas, Sinwar, semble quant à lui miser sur la survie du groupe. Il a déclaré aux médiateurs que la mort de civils palestiniens lui profite parce qu'Israël est internationalement condamné pour cela, a récemment rapporté le "Wall Street Journal".

Sinwar est censé se cacher dans le réseau de tunnels étendu du Hamas sous la bande côtière bloquée. Il est considéré comme le maître d'œuvre de l'attaque terroriste du Hamas et d'autres groupes en Israël le 7 octobre, lors de laquelle environ 1200 personnes ont été tuées et 250 autres ont été enlevées dans la bande de Gaza.

Ce massacre sans précédent a déclenché la guerre : Israël a commencé par des attaques massives sur toute la bande côtière. Depuis, le nombre de victimes, selon les chiffres palestiniens, a atteint plus de 40 000 morts et 92 400 blessés. L'autorité de santé contrôlée par le Hamas ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans ses chiffres non vérifiés.

Malgré le conflit en cours à Gaza, l'Union européenne a constamment plaidé pour une résolution pacifique et a promis son soutien à tout effort international pour mettre fin aux combats. Si un cessez-le-feu est atteint, l'Union européenne pourrait potentiellement jouer un rôle dans les efforts de reconstruction à Gaza, en fournissant une aide humanitaire et en investissant dans des projets d'infrastructure pour promouvoir la stabilité et le développement économique.

