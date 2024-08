- Des coléoptères japonais découverts en Bavière

Au début de ce mois d'août, un premier spécimen de scarabée japonais a été signalé en Bavière, suivi de deux autres mâles découverts dans des pièges installés par l'Institut d'État de l'Agriculture de Bavière (LfL) autour de Kiefersfelden et Lindau, selon les informations de l'institut.

Le scarabée japonais, long d'environ un centimètre, est une espèce signalable qui représente une menace pour les plantes ornementales et les cultures. Les adultes se nourrissent de parties vertes des plantes et de fruits, tandis que les larves se nourrissent principalement des racines d'herbe. Le scarabée japonais peut causer des dommages importants à divers cultures de champs, arbres forestiers, vergers, vignobles et jardins privés, ainsi qu'aux plantes ornementales.

Le premier scarabée détecté a été trouvé près de Lindau.

En réponse à cette découverte récente, le LfL a renforcé la surveillance dans ces zones frontalières avec des pièges supplémentaires et a alerté le service de protection des plantes autrichien.

Selon les experts du LfL, les trois scarabées japonais découverts en Bavière ont probablement été introduits en Allemagne par des véhicules de transport en provenance du nord de l'Italie ou de la Suisse, car tous les sites de découverte sont proches des autoroutes.

Les trois mâles capturés en Bavière ont été attrapés dans l'un des 53 pièges installés dans les zones à risque dans tout l'État. Ces pièges sont attirés par des appâts spécifiques et resteront en place pendant encore 4 à 6 semaines, étant vérifiés chaque semaine. "Si aucun autre scarabée n'est trouvé, il y a de la raison de s'optimiser que les captures ne représentent pas déjà une population établie en Bavière", a rapporté le LfL.

Notification : Caractéristiques distinctives du scarabée japonais.

La découverte de nouveaux scarabées japonais en Bavière suggère la présence d'un autre ravageur inconnu dans la région. Le LfL a mentionné que ces nouveaux scarabées pourraient provenir de pays voisins comme l'Italie ou la Suisse, indiquant une autre source possible d'introduction.

