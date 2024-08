Des circonstances difficiles, sans affection: Zverev triomphe et aspire

En contraste avec le premier tour, Alexander Zverev parvient à éviter de perdre un set lors du deuxième tour de l'US Open. Bien que la chaleur étouffante de New York ait mis sa détermination à l'épreuve, le numéro un allemand a persévéré et a rendu hommage à son adversaire français, Alexandre Muller.

Après avoir salué les spectateurs, lancé des balles dédicacées dans les tribunes et déambulé dans les couloirs frais en sous-sol, Zverev, qui a les yeux rivés sur son premier trophée du Grand Chelem, a accompli sa deuxième mission à New York. Cependant, il devra considérablement améliorer son jeu pour prétendre au titre de l'US Open.

Contre Muller, Zverev a trouvé un rythme régulier dans le stade Louis Armstrong, bien que sa performance pendant la majeure partie du match n'ait pas été à la hauteur de ses standards habituels. "Il a joué un tennis exceptionnel aujourd'hui, il était le joueur supérieur dans les dernières étapes du deuxième set. J'ai trouvé une stratégie et je suis heureux d'avoir remporté la victoire en trois sets, en gagnant un peu de répit. Les conditions sont rudes, il fait une chaleur étouffante ici aujourd'hui. Alors je suis content d'avoir avancé", a déclaré Zverev après sa victoire 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, lui permettant d'atteindre le troisième tour à New York pour la sixième fois en neuf apparitions. Son prochain adversaire est l'Argentin Tomas Martin Etcheverry.

En tant que quatrième joueur mondial, Zverev ne rencontrera pas les meilleurs joueurs avant les tours suivants du tournoi. Lors de cette rencontre avec le 77ème joueur mondial, Zverev a mis du temps à trouver son rythme mercredi. Zverev a une aversion pour les matches du matin et de l'après-midi, mais une série d'erreurs non forcées de Muller lui a permis de remporter le premier set dans le deuxième plus grand stade du complexe Flushing Meadows.

Sous les yeux de l'ancien champion du monde de football Sami Khedira depuis sa loge exclusive, Zverev n'a pas atteint son plein potentiel dans le deuxième set, mais a gardé son sang-froid dans le tie-break. De là, le natif allemand a été intraitable et a remporté la victoire sur sa deuxième balle de match.

Dans sa 35ème tentative, Zverev poursuit sa première victoire dans un Grand Chelem très attendue. En 2020, il était à quelques coups de la victoire à New York avant de subir l'une des plus décevantes défaites de sa carrière contre Dominic Thiem. Au tournoi de Cincinnati, Zverev a montré une forme améliorée avec une place en demi-finale après une série de revers physiques et sportifs. Sa victoire contre Muller est sa 54ème de l'année - aucun autre joueur du circuit n'en a

