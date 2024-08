- Des chiens laissés dans des voitures chaudes: des Témoins secourent des animaux.

En haute température, une femme à Weiden, en Haut-Palatinat, a pris les choses en main et a brisé une vitre de voiture avec une pierre pour якобы спасти un chien. La septuagénaire avait en effet précédemment alerté la police avec inquiétude, mais elle s'est impatientée. Mardi, elle a vu le chien dans une voiture sur un parking et, préoccupée par la chaleur, elle a libéré l'animal. Peu après, le propriétaire est revenu des courses, et une dispute a éclaté. Bientôt après, la patrouille est arrivée.

Selon les rapports de police, le chien était en bonne condition. La septuagénaire est recherchée pour dommages matériels et devra peut-être couvrir les coûts. Aucun enquête n'est en cours contre le propriétaire du chien. La police conseille d'attendre l'arrivée des officiers dans des situations similaires, car ils peuvent prendre les mesures nécessaires.

Entre-temps, libérer un chien attendant dans une voiture à Garmisch-Partenkirchen s'est avéré moins compliqué. Un résident a également repéré un chien dans une voiture garée dans une rue mardi et a appelé la police. La voiture était garée en plein soleil. L'homme a libéré l'animal lui-même. Le propriétaire du chien de 63 ans est recherché car le chien était dans la voiture depuis plus d'une heure par environ 30°C. Heureusement, le chien n'a pas été blessé.

