Des chercheurs proposent de transformer la Lune en un vaisseau de sauvetage

La biodiversité de la Terre est en train de diminuer de manière spectaculaire. Si aucune mesure n'est prise, certaines espèces animales et végétales pourraient disparaître à jamais. Les chercheurs ont proposé une solution innovante pour sauvegarder la survie des espèces : transformer la Lune en arche de Noé. Ce concept révolutionnaire a été présenté dans une étude publiée dans la revue "BioScience".

La méthode proposée pour préserver le matériel génétique ou les cellules des organismes vivants est la cryoconservation. En les congelant, les matériaux organiques des êtres vivants peuvent entrer dans un état d'animation suspendue pendant des centaines d'années. Si certaines espèces animales et végétales venaient à disparaître à l'avenir, leur réanimation serait aussi simple que d'ouvrir la chambre froide.

Vulnérables aux conflits et aux catastrophes naturelles

La cryoconservation s'est avérée de plus en plus réussie, mais un inconvénient existe : des températures d'au moins -196 degrés Celsius sont nécessaires pour qu'elle fonctionne. Le maintien de cette température nécessite une source d'énergie constante. Malheureusement, de nombreuses collections congelées du monde entier sont stockées dans les centres urbains, les rendant vulnérables à des événements imprévus tels que les catastrophes naturelles et les conflits. Si le refroidissement est interrompu, les échantillons périssent.

Aucun endroit sur Terre n'est assez froid pour maintenir les échantillons sans intervention humaine. Cependant, il y a un endroit qui l'est : la Lune. Dans certaines zones autour du pôle Sud de la Lune, les températures restent inférieures à -225 degrés Celsius. C'est assez froid pour un stockage stable à long terme.

Les chercheurs proposent donc un dépôt biomatériau lunaire pour protéger les espèces terrestres prioritaires et préserver la diversité biologique. Cela pourrait également favoriser la recherche spatiale et aider à terraformer les planètes alien.

Le transport des échantillons jusqu'à la Lune est un défi lié à la logistique du transport des biomatériaux vers des zones à température de l'azote liquide. Cependant, cela est réalisable car des rovers et des humains sont prévus pour visiter la Lune à court terme.

Protégés par le régolithe lunaire

Un défi est le rayonnement lunaire, qui peut détruire les échantillons biologiques. Heureusement, le matériau meuble à la surface lunaire, le régolithe, pourrait agir comme un bouclier contre le rayonnement. Si les échantillons ont environ un mètre de régolithe autour d'eux, la plupart du rayonnement cosmique et solaire sera bloquée.

Bien que l'idée semble attrayante, elle nécessite un effort considérable, reconnaissent les chercheurs. Ce serait un programme de une décennie impliquant plusieurs nations, agences et groupes d'intérêts. Les prochaines étapes incluent des essais de

