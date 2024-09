Des chercheurs mettent en garde contre l'augmentation des pluies torrentielles et d'autres phénomènes climatiques graves.

Experts en matière de climat comme Hermann Lotze-Campen du PIK tirent la sonnette d'alarme en raison de l'augmentation de la chaleur globale, prévoyant une fréquence accrue d'événements météorologiques extrêmes tels que des pluies torrentielles. Selon Lotze-Campen, qui s'exprimait sur ZDF mardi, cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les températures augmenteront. Les associations locales appellent les gouvernements fédéral et régional à augmenter leur soutien en raison des risques croissants d'inondations.

Les pluies torrentielles entraînent une augmentation des précipitations sur les océans, a expliqué Lotze-Campen, qui dirige le département de résilience climatique au PIK. Il a souligné que la probabilité d'une augmentation de ces événements extrêmes est inéluctable, conséquence directe du changement climatique dû à l'homme.

Personne n'est à l'abri de tels événements pluvieux extrêmes, a déclaré Lotze-Campen, en référence aux conditions de type inondation et aux inondations subséquentes dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il a exprimé l'espoir que toutes les communautés tirent des leçons de ces événements et investissent dans des barrages, des réservoirs d'eau ou des zones inondables.

Dr. Stefan Rahmstorf du PIK est du même avis, déclarant à ARD que, en raison du réchauffement global, les pluies torrentielles deviendront à la fois plus intenses et plus fréquentes. Cela a été un avertissement de la communauté scientifique depuis longtemps, a-t-il noté. Rahmstorf a appelé à une action plus forte pour lutter contre le changement climatique, déclarant qu'un climat stable et plus prévisible ne peut être atteint que lorsque les émissions nettes de CO2 atteignent zéro.

Les conséquences dévastatrices du changement climatique induit par l'homme sont de plus en plus apparentes ces dernières années, selon Niklas Höhne, directeur de l'Institut du Nouveau Climat. S'exprimant sur Deutschlandfunk mardi, Höhne a souligné que la catastrophe actuelle est un indicateur clair de cet impact dévastateur.

L'augmentation des pluies torrentielles peut contribuer à l'augmentation du niveau des mers en raison de la fonte des calottes polaires, conséquence du réchauffement global. Cette tendance croissante n'affecte pas seulement les régions côtières, mais entraîne également des inondations éclair à l'intérieur des terres.

