Des chercheurs découvrent le mystère entourant la pierre de l'autel de Stonehenge.

Les scientifiques en savent peu sur la célèbre Stonehenge. Ils doivent maintenant mettre de côté l'une de leurs découvertes précédentes. Pendant 100 ans, on a cru que la pierre d'autel venait du Pays de Galles. Ce n'est pas vrai. Elle a apparemment parcouru un trajet de 740 kilomètres.

La signification rituelle de Stonehenge reste un mystère, mais les scientifiques ont fait des progrès dans la compréhension de l'origine de ce célèbre cercle de pierres. La pierre d'autel, qui repose à plat au centre du monument, a été transportée depuis le nord-est de l'Écosse jusqu'au site du sud de l'Angleterre, comme rapporté dans la revue "Nature". On ignore si la pierre de cinq mètres a été transportée par bateau ou par terre - c'est un trajet de plus de 740 kilomètres.

"C'est une surprise qu'elle vienne de si loin", a déclaré l'archéologue Susan Greaney de l'université d'Exeter, qui n'a pas participé à l'étude. Depuis plus d'un siècle, on croyait que la dalle de grès centrale de Stonehenge - connue sous le nom de pierre d'autel - provenait de la région beaucoup plus proche du Pays de Galles. Une étude menée l'an dernier par les mêmes chercheurs a montré que la pierre ne correspond pas à la géologie des formations de grès du Pays de Galles. L'origine réelle de la pierre est restée inconnue jusqu'à présent.

L'équipe n'a pas eu l'autorisation d'enlever de la pierre du monument, alors elle a analysé les minéraux dans les fragments de roche prélevés lors de fouilles précédentes, certaines datant des années 1840. Ils ont trouvé une correspondance avec les formations de grès des lacs des Orcades dans le nord-est de l'Écosse, une région qui comprend des parties de la pointe de la péninsule écossaise et des îles Orcades.

"Cette empreinte géologique ne se trouve nulle part ailleurs en Grande-Bretagne", a déclaré le géologue Nick Pearce de l'université d'Aberystwyth, co-auteur de l'étude. Greaney a expliqué que la logistique du transport de la pierre sur une distance aussi longue indique un haut degré de coordination et de connexion culturelle entre ces deux régions de la Grande-Bretagne antique.

Pas de festins à Stonehenge

Stonehenge a été construit il y a environ 5000 ans. Les pierres qui forment plusieurs cercles ont été apportées au site à différents moments. La disposition des pierres permet au soleil de se lever à travers une "fenêtre" de pierre lors du solstice d'été. La destination de la pierre d'autel - qui repose à plat au cœur de Stonehenge, maintenant sous d'autres pierres - reste un mystère.

"Stonehenge n'est pas un site de peuplement, mais un lieu de cérémonie ou de rituel", a déclaré Heather Sebire, conservatrice principale d'English Heritage, qui n'a pas participé à l'étude. Les fouilles archéologiques précédentes n'ont pas trouvé de preuves de festins ou de la vie quotidienne sur le site.

Les recherches antérieures ont montré des connexions culturelles - telles que des similarités dans la poterie - entre la région autour de Stonehenge et les îles écossaises des Orcades. D'autres pierres de Stonehenge proviennent de l'ouest du Pays de Galles.

Alors que d'autres cercles de pierres néolithiques existent en Grande-Bretagne, "ce qui rend Stonehenge spécial, c'est la distance que les pierres ont parcourue", explique Richard Bevins de l'université d'Aberystwyth, l'un des co-auteurs de l'étude.

Cette découverte marquante a remis en question la croyance de longue date concernant l'origine de la pierre d'autel de Stonehenge. Contrairement aux suppositions précédentes, la dalle de grès centrale, connue sous le nom de pierre d'autel, n'a pas été originaire du Pays de Galles, mais provenait des lacs des Orcades dans le nord-est de l'Écosse.

Malgré cette révélation, la signification rituelle de Stonehenge continue de échapper aux scientifiques, avec la destination de la pierre d'autel qui reste enveloppée de mystère.

