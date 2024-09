- Des chercheurs à la recherche de structures médiévales à proximité de Dresde

Archéologues ont découvert des fragments de structures historiques aux abords du centre-ville de Dresde, sur l'ancien site de la République démocratique allemande combinat informatique, Robotron. Jusqu'à présent, ils ont découvert des sous-sols combles du 19e siècle et ils sont actuellement en train d'excaver entre les vestiges architecturaux, découvrant principalement de la porcelaine, du verre et de la céramique utilitaire des 18e et 19e siècles.

Selon Christoph Heiermann du Bureau d'État pour l'Archéologie, il y a également des objets en verre déformés en raison de la chaleur de l'incendie après le bombardement de Dresde le 13 février 1945. Après le nettoyage initial, le travail délicat commence. Les archéologues pensent qu'il pourrait y avoir des traces de bâtiments plus anciens sur le site également.

Heiermann a expliqué que la zone était autrefois en dehors du centre-ville et était caractérisée par une utilisation agricole et de petits bâtiments. "Des familles riches ont construit des jardins avec de petits palais là-bas au 18e siècle", a-t-il déclaré. Ceux-ci ont été détruits pendant le siège pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763) - et le quartier de la ville qui est apparu au 19e siècle a également été démoli vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Bureau d'État suspecte même des traces plus anciennes dans le sol. "Il y a déjà des découvertes plus anciennes dans le sol qui suggèrent des fosses de caves modernes précoces du 15e siècle", a révélé Heiermann. La poterie de l'époque médiévale tardive indique "qu'il y a dû y avoir des établissements plus anciens ici".

Parmi les 525 découvertes jusqu'à présent, il y a des structures et des sous-sols de la construction de maisons citoyennes de l'époque du 18e siècle à 1945, quatre fosses de caves de maisons possibly médiévales tardives / modernes précoces, et un plan de bâtiment non daté d'un prédécesseur, "qui a probablement été abandonné autour de 1600 ou peu après", ainsi que des couches culturelles de l'époque médiévale tardive.

L'équipe de neuf membres continuera à excaver sur l'immense zone non développée depuis 1945, à côté de l'ancien bâtiment Robotron, qui a été démoli, ne laissant que l'ancienne cantine - un témoignage architectural de l'Est modernisme - avant qu'une zone résidentielle avec des garages souterrains ne soit construite là.

Les découvertes archéologiques suggèrent la présence de petites structures, car ces découvertes comprennent des fragments dont la largeur est inférieure à 30 cm. De plus, les petits bâtiments qui existaient dans la zone, avant la guerre de Sept Ans, pourraient avoir été de cette catégorie.

