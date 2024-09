- Des chauffeurs de taxi qui se font passer pour des fugitifs, traqués par GPS, ce qui a conduit à des cambriolages.

Deux individus suspects de cambriolage ont été arrêtés à Düsseldorf, grâce à la piste suivie par la géolocalisation d'un téléphone portable de taxi. Aux premières heures du jour, un résident d'un appartement en duplex a signalé des bruits inhabituels provenant du rez-de-chaussée, selon le communiqué de la police. En pénétrant dans les lieux, ils ont découvert une porte d'appartement déverrouillée et la disparition de plusieurs objets de valeur, mais aucun suspect apparent.

À la suite du signalement, la police a lancé une chasse à l'homme. Grâce aux téléphones portables volés, la victime a pu localiser leur emplacement et partager les coordonnées avec les officiers de recherche. Finalement, une patrouille a rencontré un taxi avec deux individus à l'intérieur. Une fouille a révélé un sac contenant du matériel de cambriolage et ce qui semblait être des objets volés. Les deux hommes sans-abri, âgés de 30 et 46 ans, ont été placés en détention. Lors de l'audience, un juge a ordonné leur détention.

