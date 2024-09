Des chars d'origine européenne traversent la région du Caucase à 20h06 (vidéo)

19:40 Russie modifie sa stratégie nucléaire, mettant potentiellement en danger les États-Unis, la France et d'autresLa Russie, connue pour son arsenal nucléaire, modifie sa stratégie d'utilisation des armes nucléaires en raison des tensions croissantes à l'échelle mondiale, selon le président russe Vladimir Poutine. Poutine a révélé cela lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale à Moscou. Avec cette mise à jour, la liste des cibles militaires où les armes nucléaires peuvent être utilisées à des fins de dissuasion s'est étendue. Cette extension pourrait potentiellement mettre en danger les puissances nucléaires occidentales, telles que les États-Unis et la France, si elles soutiennent l'Ukraine non nucléarisée dans un conflit contre la Russie.

18:35 Zelensky va discuter de son "plan de victoire" avec Biden et HarrisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi. Zelensky devrait présenter son "plan de victoire", qui expose une stratégie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon Zelensky, les prochains mouvements de la guerre seront décidés à l'automne. Le gouvernement ukrainien estime que le déploiement d'armes occidentales contre des cibles russes pourrait Significativement influencer la guerre en faveur de l'Ukraine. Cependant, ces armes n'ont pas encore été fournies par les nations qui soutiennent l'Ukraine.

Selon The Times of Britain, ce plan comprend quatre points principaux :

La promotion de garanties de sécurité occidentales "à l'épreuve de Trump" (similaire à un pacte de défense mutuelle de l'OTAN)

La poursuite de l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk, qui sert d'outil de négociation

La demande de matériel militaire avancé

L'aide financière internationale pour renforcer la recovery économique de l'Ukraine

18:12 Le Parlement allemand alloue 70 millions d'euros pour la reconstruction de l'approvisionnement en énergie décentralisé en UkraineLe Comité budgétaire du Parlement allemand a autorisé un paquet d'aide de 70 millions d'euros pour l'infrastructure de chauffage et d'alimentation en électricité de l'Ukraine. Cet financement permettra aux villes et municipalités ukrainiennes d'obtenir de petites centrales de chauffage à blocs, des systèmes de chaudières, des générateurs et des panneaux solaires. Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement a déclaré que cette aide vise à aider les citoyens ukrainiens à vivre dans leur patrie et à supporter les attaques russes. La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, a attiré l'attention sur les attaques délibérées de la Russie contre l'infrastructure énergétique civile, visant à "user" et "déplacer" la population ukrainienne. "Nous soutenons l'Ukraine dans la reconstruction de son approvisionnement en électricité de manière décentralisée, afin d'empêcher la Russie de le détruire facilement", a-t-elle ajouté.

17:50 Zelensky met en garde contre un potentiel désastre nucléaire à l'ONULe président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre la possibilité d'une catastrophe nucléaire en raison des attaques russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Selon Zelensky, il y a des informations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine planifie des attaques sur d'autres centrales nucléaires ukrainiennes. "Un jour comme celui-ci ne doit jamais se reproduire", a déclaré Zelensky lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La Russie nie constamment ces accusations de Zelensky. "Si, malheureusement, la Russie provoque une catastrophe nucléaire dans l'une de nos centrales nucléaires, la radioactivité ne reconnaîtra pas les frontières, et des conséquences dévastatrices affecteront divers pays", a déclaré Zelensky. Il a également souligné que d'autres nations fournissent des données satellite sur ces centrales nucléaires à la Russie. Mardi, Zelensky a accusé la Chine de transmettre des images de centrales nucléaires ukrainiennes à Moscou.

17:08 Vidéo : l'Ukraine nie la présence de troupes russes aux alentours de VuhledarDepuis 2022, les troupes ukrainiennes et russes se battent violemment pour la ville minière de Vuhledar. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'intensité du conflit, mais le gouverneur de Donetsk nie les rapports de la présence de troupes russes dans les outskirts de la ville.

16:31 L'Ukraine propose une stratégie de drones sur trois ans à ses alliésL'Ukraine a élaboré un plan sur trois ans pour la production de systèmes de drones, de guerre électronique et de robots terrestres, a annoncé le ministre de la Défense Rustem Ummerov. Ce plan a été présenté lors de récents voyages aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et à la réunion de Ramstein. "Nous avons identifié le nombre de drones dont nous avons besoin et la manière dont nous les emploierions aux niveaux tactique, opérationnel et stratégique", a expliqué le ministre. Cette stratégie comprend également la quantité d'armement que l'Ukraine peut produire et le financement requis. "Plusieurs pays ont déjà accepté de financer les drones et les missiles de l'Ukraine", a ajouté Ummerov. L'année dernière, l'Ukraine a prétendument détruit ou endommagé plus de 200 installations militaires russes à l'aide de la "technologie de nuée de drones", notamment un dépôt de munitions à Toropez. La capacité de production de l'Ukraine peut produire plus de 3 millions de drones par an, mais elle a besoin de financement étranger.

15:49 Le président Lula présente la proposition de paix Brésil-Chine à l'ONULe président brésilien Lula da Silva a présenté la proposition de paix Brésil-Chine à l'Organisation des Nations unies,Despite Ukraine rejecting it as "destructive". Lula a critiqué l'"invasion du territoire ukrainien" mais a souligné la nécessité d'établir des conditions pour des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou. La Chine et le Brésil ont initialement proposé leur plan en 6 points en mai. Lula's foreign policy advisor, Celso Amorim, will reportedly meet with representatives from 20 countries on Friday to secure additional support. Representatives of Ukraine's allies will not participate. The Brazil-China-proposed six-point plan regards the conflict as a "crisis" and calls for a peace conference accepted by Russia and Ukraine, featuring a "fair discussion" of all peace proposals. This proposal does not mention Ukraine's territorial integrity or Russian troop withdrawal.

15:12 Renseignements : la Chine développe des drones à 2000 km de portée pour l'utilisation de la Russie

Des sources de renseignement en Europe suggèrent que la Russie progresse dans un programme de drones à longue portée, développé et fabriqué en Chine. Pour la première fois, des drones destinés à être utilisés en Ukraine sont en cours de création et de production, affirment deux sources de renseignement s'adressant à Reuters, en se référant à des documents pertinents. La société de défense russe Almas-Antej et sa filiale IEMZ Kupol sont censées avoir développé et testé le drone Garpija-3 en Chine avec l'aide de spécialistes chinois. Le G3 est estimé avoir une portée d'environ 2000 kilomètres et peut transporter jusqu'à 50 kilogrammes d'explosifs. Selon les sources de renseignement, il s'agit de la première preuve depuis le début du conflit que des drones complets fabriqués en Chine ont été fournis à la Russie. L'emplacement de la production et l'approbation pour la production de masse restent inconnus. La Chine a constamment nié fournir des armes à la Russie pour une utilisation en Ukraine.

14:29 Poutine présidera une réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine présidera aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité russe, portant sur la dissuasion nucléaire, a annoncé le Kremlin. Cette discussion intervient en réponse à la demande de l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux à portée étendue pour des attaques en profondeur sur le territoire russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit la réunion comme un événement essentiel. "Le président fera un discours. Le reste restera classé secret défense pour des raisons évidentes", a déclaré Peskov.

13:54 Peskov critique le discours de Zelensky à l'ONU

Le Kremlin a critiqué le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ONU. "Articuler une position en s'appuyant sur la tentative de contraindre la Russie à la paix est une grave erreur", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a affirmé que la Russie était un "champion de la paix", mais seulement à condition que la sécurité du pays soit garantie. De plus, les objectifs pour lesquels l'"opération militaire" en Ukraine a été entreprise doivent être atteints. La Russie persiste à éviter de qualifier son agression contre le pays de guerre. Moscou exige qu'Ukraine cède des territoires, abandonne ses plans d'adhésion à l'OTAN et subisse une soi-disant "dénazification", un terme que le Kremlin interprèterait probablement comme l'installation d'un gouvernement dépendant de lui.

13:18 "Sauver des vies" - L'Ukraine montre des soldats en entraînement sur le système de défense aérienne Skynex moderne de l'Allemagne

Le ministère de la Défense ukrainien a partagé une vidéo de soldats ukrainiens en entraînement sur un système de défense aérienne Skynex moderne de Rheinmetall. Deux sont actuellement en service dans le pays attaqué par la Russie, et deux autres sont attendus de l'Allemagne. Le Skynex est efficace contre les cibles à courte portée, telles que les drones. "Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires pour le renforcement des capacités de défense aérienne de l'Ukraine. Plus de défense aérienne pour l'Ukraine signifie plus de vies innocentes sauvées", a écrit le ministère de la Défense en légende.

12:42 Le soutien militaire de la Chine à la Russie va au-delà du partage d'informations

Le président ukrainien Zelensky a accusé la Chine de fournir des données satellites à la Russie pour surveiller les centrales nucléaires ukrainiennes. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, le soutien militaire de la Chine à la Russie va bien au-delà du partage d'informations stratégiques.

12:01 L'Ukraine trouve son intermédiaire préféré pour mettre fin à la guerre : le Premier ministre indien Narendra Modi

Selon un rapport de Politico, l'Ukraine a identifié son intermédiaire préféré pour mettre fin à sa guerre avec la Russie : le Premier ministre indien Narendra Modi. Un officiel ukrainien de haut rang a déclaré à l'out

11:39 "Le triomphe de la propagande de Poutine" - Un économiste fustige les médias

L'économiste Rüdiger Bachmann critique sur X la "normalisation des affidés de Poutine au sein et par le biais des médias", qualifiant cela du "plus grand coup de la propagande de Poutine". Il pose la question : "Pourquoi est-il acceptable de converser avec des Russofascistes, mais pas avec des Germano-Russofascistes ? Les deux devraient être interdits aux démocrates, qu'ils soient sociaux ou chrétiens". Il reçoit le soutien de l'expert militaire Gustav Gressel, qui partage le post.

08:55 Des mots durs de la part du Royaume-Uni envers la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, prononce un discours ferme au Conseil de sécurité de l'ONU, s'adressant directement à la hiérarchie du Kremlin : "Vladimir Poutine, si vous lancez des missiles contre des hôpitaux ukrainiens, nous savons qui vous êtes. Si vous envoyez des mercenaires dans des pays africains, nous savons qui vous êtes. Si vous assassinez des opposants dans des villes européennes, nous savons qui vous êtes. Votre invasion est motivée par vos propres intérêts. Les vôtres seuls. Vous cherchez à étendre votre État kleptocratique en un empire kleptocratique. Un empire construit sur la corruption qui exploite à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

08:28 L'Ukraine signale des attaques russes avec des drones et des missiles

L'armée de l'air ukrainienne signale avoir été attaquée par la Russie avec 32 drones et huit missiles pendant la nuit. Parmi ceux-ci, 28 drones et quatre missiles ont été interceptés. Aucun rapport préliminaire sur les pertes ou les dommages n'a été fait.

07:48 ISW : Les troupes russes approchent des outskirts de Vuhledar - Pas de gain stratégique significatif

Les troupes russes ont atteint les outskirts de Vuhledar, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), intensifiant leur offensive près de la localité. Cependant, la think tank américaine ne voit aucun gain stratégique significatif pour de nouvelles offensives dans la partie occidentale du Donbass si la ville est capturée. La vitesse de capture dépendrait de savoir si les troupes ukrainiennes se retirent ou s'engagent dans des combats prolongés avec les troupes russes. Le canal ukrainien Deepstate a rapporté hier que la 72e brigade mécanisée continue de défendre la ville. Même si Vuhledar est capturée, l'offensive russe ne sécuriserait pas immédiatement d'importants avantages tactiques, car le terrain environnant est difficile à traverser et ne fournit pas de routes logistiques essentielles, selon l'ISW.

07:06 "Opération hautement complexe et réussie" - L'Ukraine annonce des libérations dans la région de Kharkiv

Le service de renseignement militaire ukrainien annonce la libération de la centrale électrique de Vovchansk dans la région de Kharkiv près de la frontière avec la Russie comme résultat d'"une opération hautement complexe et réussie". "Le Service de renseignement de la défense ukrainienne a systématiquement nettoyé la centrale, engageant l'ennemi au combat rapproché dans les bâtiments denses, avec certains incidents de combat rapproché avec l'ennemi", lit-on dans un communiqué accompagné de vidéos. La centrale électrique était un "bastion de la propagande" et était lourdement gardée par des unités russes professionnelles.

06:31 Les députés russes proposent un projet de loi contre la "promotion de la childlessness intentionnelle"

Les députés russes plaident pour interdire la "promotion de la childlessness intentionnelle". "Nous avons commencé à examiner un projet de loi qui interdirait la propagande de la childlessness intentionnelle", annonce le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin, en ligne. En substance, cela serait un "interdiction de l'idéologie de la childlessness". "Une grande famille aimante est la base d'un État robuste", ajoute Volodin. La Russie lutte contre une population vieillissante et des taux de natalité bas, une tendance aggravée par le conflit militaire en Ukraine.

06:05 Le commandant de la brigade de Lituanie des forces armées allemandes assume son poste en Europe de l'Est

Le futur commandant de la brigade de Lituanie, le général de brigade Christoph Huber, est arrivé pour assumer le commandement dans le pays baltique de l'OTAN. Il se prépare maintenant à son rôle dans la 45e brigade blindée, comme annoncé par l'armée allemande sur X. L'objectif est de créer une brigade prête au combat qui contribuera de manière significative à la défense nationale et de l'alliance par la dissuasion. En réponse au comportement agressif de la Russie, le gouvernement allemand avait promis de déployer en permanence une unité prête au combat en Lituanie. Un déploiement permanent d'environ 5 000 soldats est prévu.

05:44 Lübeck fait don de véhicules de pompiers usagés à l'Ukraine

La ville de Lübeck a remis plusieurs véhicules de pompiers usagés aux représentants ukrainiens pour une utilisation ultérieure. Les quatre camions de pompiers et l'ambulance - anciens véhicules de la brigade de pompiers volontaires - ont été remis au début de la semaine. "En général, ils sont vendus aux enchères. Mais après une demande de l'organisation d'aide ukrainienne, nous les avons remis en état et pouvons maintenant les donner à l'Ukraine avec une conscience claire, afin qu'ils puissent être utilisés là-bas", déclare Henning Witten, responsable de la technologie de la brigade de pompiers professionnels à Lübeck.

04:45 Pistorius souligne l'équipement urgent des forces armées allemandes d'ici 2029

15:13 La Russie compte sur les profits du gaz pour financer massivement la défense

Le projet de budget russe pour 2025 repose sur des revenus substantiels du pétrole et du gaz, malgré les sanctions occidentales. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a annoncé lors d'une réunion gouvernementale à Moscou que les recettes de l'État devraient augmenter de 12 % pour atteindre 40,3 billions de roubles (environ 390 milliards d'euros). Le secteur de l'énergie devrait représenter près des trois quarts des recettes. Selon les rapports, le budget futur est orienté vers la guerre contre l'Ukraine et la production militaire. Un budget militaire de 13,2 billions de roubles est prévu, selon l'agence de presse financière Bloomberg de Moscou. Dans l'ensemble, 40 % de toutes les dépenses sont affectées à la défense et à la sécurité intérieure - plus que les dépenses combinées pour l'éducation, la santé, les services sociaux et l'économie.

14:10 Le Parlement russe facilite le recrutement de criminels

La Douma d'État a adopté un projet de loi permettant à l'armée de recruter des suspects de crimes pour l'offensive en Ukraine. Le projet de loi, adopté par la Douma d'État, permet même aux suspects non condamnés de s'engager dans l'armée. Si ils sont décorés ou blessés au combat, les charges contre eux seront abandonnées. La loi doit encore être approuvée par la Chambre haute et signée par le président Vladimir Poutine.

13:05 Baerbock propose des piliers pour un plan de paix

La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock présente les éléments clés d'une éventuelle négociation de paix pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine. "La paix signifie préserver l'existence de l'Ukraine en tant que nation libre et indépendante. Cela signifie des garanties de sécurité", déclare la politicienne verte lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "Lorsque nous parlons de paix, nous voulons dire qu'elle doit être juste et durable", souligne Baerbock. Elle a ajouté : "Lorsque nous discutons de la paix pour l'Ukraine, cela signifie s'assurer que la fin des hostilités ne préfigure pas une autre ronde de préparatifs en Russie". Cela s'applique à la fois à l'Ukraine et à la Moldavie ou à la Pologne. La paix doit être juste et durable.

12:21 Blinken accuse la Chine et l'Iran devant l'ONU

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken réclame une action plus forte contre les alliés de la Russie dans la guerre en Ukraine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. "Le moyen le plus rapide d'avancer est d'arrêter ceux qui soutiennent l'agression de Poutine", déclare Blinken lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il appelle également à une paix juste conformément aux principes de la Charte des Nations unies. Blinken souligne notamment le soutien que la Russie reçoit de la Corée du Nord et de l'Iran.

21:45 La Chine : "Nous ne sommes pas impliqués dans le conflit ukrainien"

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi encourage le Conseil de sécurité des Nations unies à intensifier ses efforts pour faciliter des négociations de paix en Ukraine. "La priorité est d'adhérer à trois principes : pas d'extension de la zone de guerre, pas d'escalade des hostilités et pas de provocation de quelque parti que ce soit", déclare Wang lors de la réunion du Conseil, à laquelle assiste le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Wang souligne également la neutralité de la Chine. "La Chine n'a pas déclenché la crise en Ukraine et nous n'en faisons pas partie", déclare-t-il. L'Occident accuse la Chine d'être impliquée dans l'invasion de l'Ukraine, y compris la fourniture de composants d'armes.

21:09 Zelenskyy au Conseil de sécurité : "La guerre ne peut pas disparaître"

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime de sérieuses doutes sur les intentions de la Russie de négocier la fin de l'invasion en cours de son pays. La Russie commet un crime international, déclare Zelenskyy en référence au président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "C'est pourquoi cette guerre ne peut pas disparaître. C'est pourquoi cette guerre ne peut pas être pacifiée par des discussions", déclare Zelenskyy. Il a ajouté : "Il faut prendre des mesures."

20:00 Trump sur la guerre en Ukraine : "Nous devons partir"

Selon le candidat à l'investiture républicaine Donald Trump, les États-Unis doivent mettre fin à leur implication dans la guerre en Ukraine. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - rivale de Trump lors de l'élection - ont entraîné les États-Unis dans le conflit, déclare Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas le gérer." Seul Trump pourrait faire partir les États-Unis de la guerre en tant que président : "Je m'en occuperai. Je négocierai notre départ. Nous devons partir."

19:30 Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les États-Unis s'apprêtent à envoyer une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur estimée à environ 375 millions de dollars, selon des sources. Le lot comprend des munitions à longue portée, divers roquettes, artillerie et véhicules blindés, selon des sources gouvernementales américaines. Une annonce officielle est attendue demain. Ce nouveau paquet d'aide représente l'un des plus importants récemment autorisés. Il implique le retrait d'armes des stocks militaires américains pour accélérer leur livraison à l'Ukraine. Avec ce dernier paquet, les États-Unis ont fourni plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022.

